Wachstum führt zu Beförderungen und drei Neuzugängen bei Grass & Partner

Die neuen Geschäftsleitungsmitglieder und Senior BeraterInnen sind die Basis für ein weiterhin starkes Wachstum im KMU-Bereich und ermöglichen neue Coaching-Angebote für CEOs, GL-Mitglieder und FachspezialistInnen.

Paul Beerli gibt im Oktober 2016 die operative Führung der Geschäftsstelle St. Gallen an den bisherigen Senior Berater und Partner Christian Bartholet ab. Der Betriebsökonom Bartholet wird neu Geschäftsleitungsmitglied der GrassGroup. Paul Beerli sagt: «Wir sind in den letzten 18 Monaten erfreulich stark gewachsen. Als Teilhaber bleibe ich Verwaltungsratspräsident der Gruppe und konzentriere mich in Zukunft auf unsere strategische Weiterentwicklung.» Eine spürbar steigende Nachfrage nach Coachings bei Grossunternehmen und vor allem bei KMU löste die Wachstumsstrategie bei Grass & Partner aus. Diese führt unter anderem zu einem Ausbau von weiteren Geschäftsstellen in der Schweiz und zu neuen Coaching-Angeboten für CEOs, GL-Mitglieder und Fachspezialisten. Zudem verfügt Grass & Partner über eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer schweizweit operierenden Wirtschaftskanzlei. Gleichzeitig strebt man eine engere Vernetzung mit Wirtschaftsverbänden und Fachhochschulen an.

Im Januar 2017 wird das St. Galler Team zusätzlich mit Denise Schärer in der Funktion einer Senior Beraterin verstärkt. Schärer verfügt über einen MAS Coaching & Organisationsberatung des IAP Institut für Angewandte Psychologie und arbeitet bis zum Jobwechsel noch als Personalbetreuerin bei einer grossen Kantonalbank.

Im Januar 2017 wird die langjährige Senior Beraterin und Partnerin Irena Kaeser André Schläppi als Geschäftstellenleiterin in Zürich ablösen. Sie nimmt neu Einsitz in der Gruppen-Geschäftsleitung. Die HR-Fachfrau Kaeser bringt langjährige Coaching-Erfahrung mit und ist ausgebildete Mediatorin in Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Teilhaber André Schläppi bleibt CEO der GrassGroup mit insgesamt sechs Niederlassungen und wird neu VR-Delegierter der Gruppe.

Im Oktober 2016 stösst der an der Universität Zürich ausgebildete Betriebswirt Romeo Ruh als Senior Berater zum Team Zürich. Zuvor war Ruh Head Corporate Clients und Mitglied der Geschäftsleitung bei der ZfU International Business School in Thalwil.

Die Geschäftstelle in Bern leitet nach wie vor der langjährige Teilhaber Walter Burkhalter. In Bern ist im August 2016 die Suche nach einem dritten Senior Berater gestartet worden.

Per Oktober 2016 nimmt Marcel Müller als neuer Senior Berater in der Geschäftsstelle Basel seine Aufgaben auf. Marcel Müller, lic. oec. HSG, verfügt über 20 Jahre Führungs- und Managementerfahrung in der Industrie und im Dienstleistungsbereich. Er spricht fliessend Deutsch, Englisch und Französisch. Partnerin und Geschäftsleitungsmitglied in der Geschäftsstelle Basel bleibt Dr. Regina Thiergardt.

Die Geschäftsstelle Zug/Luzern führt auch in Zukunft die Partnerin und das Geschäftsleitungsmitglied Judith Dali Wielandt.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments