Trivadis gewinnt Ana Campos als neue Head of HR

Die Wirtschaftsinformatikerin und Human-Resources-Expertin war zuletzt als Head of Human Resources für die Rückversicherungsgesellschaft New Reinsurance Ltd. tätig und verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in global tätigen Unternehmen.

Christoph Höinghaus, CEO von Trivadis: «Wir freuen uns sehr, dass wir Ana Campos als Head of Human Resources gewinnen konnten. Als Wirtschaftsinformatikerin ist sie eine hervorragende Branchenkennerin. Kombiniert mit ihrer breiten Führungserfahrung als kreative und strategische Organisationsentwicklerin in global tätigen Unternehmen ist sie die ideale Besetzung. Ana Campos ist eine dynamische Change Managerin, die unter anderem Erfolge ausweist in der Entwicklung und Umsetzung kreativer, kundenorientierter HR-Lösungen in einem internationalen Umfeld.»

Vor ihrem Eintritt bei Trivadis war Ana Campos für fünf Jahre als Head of Human Resources bei der Rückversicherungs-Gesellschaft NewReinsurance Ltd. tätig. Davor arbeitete sie sechs Jahre bei der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft, zuletzt als Head of Global HRProcesses & Polices.

Ana Campos ist Wirtschaftsinformatikerin und verfügt über einen Master of Advanced Studies in Human Resources Management der FHNW. Campos ist spanisch-schweizerische Doppelbürgerin und spricht fliessend Spanisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.

