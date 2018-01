Tobias Ackermann ist neuer Country Manager der Sage Schweiz AG

Tobias Ackermann

Der 37-jährige folgt auf Marc Ziegler, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. In seiner neuen Position wird Tobias Ackermann das Geschäft mit Cloud-basierten Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs- und Bezahlsystemen in der Schweiz weiter vorantreiben. Er berichtet an Rainer Downar, Executive Vice President Central Europe.

Tobias Ackermann startete seine Karriere bei Sage im Juni 2015 als Vice President Revenue Marketing Business Development in Dublin (Irland), wo er für den Aufbau und die strategische Neuausrichtung des Marketings zuständig war. Anschliessend verantwortete er als Vice President New Customer Marketing das europäische Neukundengeschäft. Zuletzt war er als Executive Vice President Performance Marketing tätig. Bevor er zu Sage kam, hielt der gebürtige Schweizer verschiedene Positionen im Bereich Marketing und Sales inne, unter anderem bei Adobe Systems sowie der ERNI Group Holding.

Tobias Ackermann hat sein Studium International Management (Business Economist) an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Olten abgeschlossen.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments