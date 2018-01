Thomas Schreitmüller, Chief Financial Officer (CFO), SAP (Schweiz) AG

Thomas Schreitmüller verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Finanzmanagement und im Controlling. Nach seinem Diplomabschluss in Wirtschaftsmathematik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sammelte er wertvolle berufliche Erfahrungen in der Managementberatung. 2008 stiess er zu SAP, wo er verschiedene globale Fach- und Führungsfunktionen in der Finanz- und Controlling-Organisation in der SAP-Zentrale in Deutschland innehatte. Mit dem Wechsel zu SAP Schweiz im Jahr 2013 übernahm er zunächst die Verantwortung für die Controlling-Organisation, bevor ihm zwei Jahre später zusätzlich die Aufgaben des kaufmännischen Leiters übertragen wurden. Unter seiner Leitung konnte SAP Schweiz eine Vielzahl von erfolgreichen Geschäftsquartalen verbuchen und die Commercial Organisation im digitalen Wandel gezielt weiterentwickeln.

«Mit seinen fundierten Kenntnissen der SAP Organisation und seiner langjährigen Erfahrung im Finanzmanagement und in der kaufmännischen Steuerung von Vertriebseinheiten ist Thomas Schreitmüller eine wertvolle Bereicherung für unser Managementteam. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und seine wertvollen Impulse», betont Bernd Brandl, Managing Director von SAP Schweiz.