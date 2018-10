Sage ernennt Andreas Zipser zum Managing Director Central Europe

Andreas Zipser, Managing Director Central Europe

Sage, der weltweite Marktführer für cloudbasierte Unternehmenslösungen, hat Andreas Zipser per 1. Oktober 2018 zum Managing Director Central Europe ernannt. Zipser leitete bereits seit Mai 2018 als Vice President Sales Central Europe kommissarisch gemeinsam mit Heino Erdmann, Commercial Finance Director, die Geschäfte von Sage in Zentraleuropa, nachdem Rainer Downar im April 2018 unerwartet verstorben war. In seiner neuen Funktion wird Andreas Zipser die Unternehmensstrategie weiterverfolgen, mit der Sage Business Cloud das Subskriptionsmodell für die Software-Lösungen von Sage in der Region Zentraleuropa noch stärker auszubauen. Er berichtet direkt an Blair Crump, President der Sage Group plc. Heino Erdmann wird seine bisherige Position als Commercial Finance Director weiterführen.

Andreas Zipser kam 2015 als Managing Director SMB zu Sage Deutschland und verantwortete in dieser Rolle das gesamte Mittelstandsgeschäft, von der Produktentwicklung über Marketing, Vertrieb und Consulting bis zum Support. Im Zuge der global funktionalen Neuausrichtung der Sage Organisation übernahm er 2016 die Funktion des Vice President Sales Central Europe. Neben der regionalen Umsatzverantwortung leitete er unter anderem die Einführung eines neuen Partnerprogramms zur erfolgreichen Vermarktung der Cloud-basierten Business-Lösungen von Sage.

Bevor Zipser zu Sage kam, war der Diplom-Wirtschaftsmathematiker mehr als acht Jahre Mitglied der Geschäftsführung bei der CAS Software AG. Dort verantwortete er ebenfalls das Mittelstandsgeschäft und die Vertriebspartner. Davor arbeitete Zipser in leitenden Positionen für SAS Institute, Reader's Digest sowie für die Unternehmensberatungen Sempora GmbH und CVMC.

Innovation und Cloud-Computing im Mittelstand sind ihm ein besonderes Anliegen. Dafür engagiert er sich auch als Mitglied von Verbänden und Organisationen wie beispielsweise dem Bitkom und dem Cloud Ecosystem.

Blair Crump, President Sage Group plc, über Andreas Zipser: «Andreas war massgeblich an der erfolgreichen Einführung der Sage Business Cloud in Deutschland im April 2018 beteiligt und hat die Marke Sage in der Region Zentraleuropa entscheidend gestärkt. Wir haben mit ihm einen sehr erfahrenen Experten und Manager für diese strategisch sehr wichtige Position in unserem Unternehmen gewinnen können und sind überzeugt, dass sich unter seiner Führung die erfolgreiche Entwicklung unserer Geschäftsregion Zentraleuropa fortsetzt.»

Andreas Zipser, Managing Director Central Europe, zu seiner neuen Rolle: «Als Mitglied des Managements von Sage in Central Europe war es stets mein Ziel, die Position unseres Unternehmens als führender Anbieter von 'Software as a Service'-Lösungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen zu festigen und weiter auszubauen. Die Einführung der Sage Business Cloud war in diesem Zusammenhang ein entscheidender Meilenstein, den ich als Vice President Sales Central Europe entscheidend mitgestalten durfte. In meiner neuen Funktion wird es eine meiner zentralen Aufgaben sein, die Marktdurchdringung unserer kundenorientierten Software-Lösungen weiter auszubauen. Ich freue mich sehr darauf, diese Erfolgsgeschichte in führender Position bei Sage aktiv mitschreiben zu können.»

