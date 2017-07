Patrick Brun ist neuer Director Life Sciences & Solutions Switzerland von Kelly Services (Schweiz) AG

Patrick Brun

Patrick Brun ist seit 2014 in verschiedenen Funktionen für Kelly Services in der Schweiz tätig, zuletzt als Senior Branch Director Life Sciences Region Basel. Davor konnte er Erfahrungen auf Unternehmensseite in einem grossen Schweizer Pharmakonzern und während sieben Jahren in einer amerikanischen Life Sciences Kongressfirma sammeln, unter anderem als Leiter Finanzen und Administration. Somit bringt Patrick Brun ein grosses Beziehungsnetz und jahrelange Erfahrung im Bereich Life Science in seine neue Funktion ein.

Patrick Brun hat Betriebswirtschaft studiert und verschiedene Weiterbildungen im Bereich Führung und Projektmanagement absolviert. Neben Schweizerdeutsch als Muttersprache spricht er Englisch.

Patrick Brun ist verheiratet und Vater eines Mädchens. Seine Freizeit widmet er Reisen, Musik und Sport.

