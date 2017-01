Katrin Schäfer neue Senior Principal bei Korn Ferry Schweiz

Katrin Schäfer, Senior Principal bei Korn Ferry Schweiz

Die HR-Development-Expertin wird ihre bisher bei der Hay Group in Frankfurt am Main ausgeübte Tätigkeit als Head of Leadership & Talent Deutschland, Österreich und Schweiz von Zürich aus fortführen.

Katrin Schäfer, MA in Wirtschaftspädagogik und MA in HR Development, verstärkt den Sitz von Korn Ferry Schweiz in Zürich als Senior Principal. Zu ihren Expertisen gehören u. a. die Themen Talent Management, Executive Assessments und Leadership Transformation.

Zuletzt war Katrin Schäfer als Head of Leadership & Talent Deutschland, Österreich und Schweiz bei der Hay Group in Frankfurt am Main tätig, wo sie die Practice Leadership & Talent mit den Schwerpunktthemen Talent Management, Executive Assessments und Leadership Transformation geleitet hat. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Hay Group hat Katrin Schäfer zwei Jahre am Hay Group McClelland Center forResearch and Innovation in Boston gearbeitet. Vor ihrem Eintritt bei der Hay Group 2005 war Katrin Schäfer HR Development Manager und später HR Manager for Executive Management in einem grossen, multinationalen Unternehmen. Schäfer hat ihre Karriere als Verkaufs- und Verhaltenstrainerin gestartet.

«Katrin Schäfer verfügt über langjährige Business-Erfahrung und fundiertes Know-how in Bezug auf die Themen Leadership Effectiveness und Assessment. Damit leistet sie einen wertvollen Beitrag daran, Zürich als Exzellenzplattform von Korn Ferry weiter zu stärken», sagt Stefan Steger, Managing Director von Korn Ferry Schweiz.

Schäfer hat sich ursprünglich zur Bankkauffrau ausbilden lassen und später Wirtschaftspädagogik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie HR Development an der Technischen Universität Kaiserslauten studiert. Sie verfügt über ein Zertifikat für integratives Coaching der Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit. Katrin Schäfer spricht Deutsch und Englisch.

