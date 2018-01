Kathy Bieri übernimmt Geschäftsstellenleitung von Grass & Partner Bern

Kathy Bieri bringt langjährige Coaching-Erfahrung von Einzelpersonen auf C-Level mit und begleitete in den letzten Jahren diverse Grosskonzerne und KMU beim Stellenabbau und im Trennungsmanagement.

Walter Burkhalter, Teilhaber der Grass & Partner AG, wird weiterhin als Seniorberater und Coach tätig sein, sich aber in Zukunft vermehrt auf die strategische Weiterentwicklung des Beratungsunternehmens und das Marketing für die insgesamt sechs Niederlassungen in der Schweiz konzentrieren. Kathy Bieri ist seit über sieben Jahren Senior Beraterin beim Beratungsunternehmen, welches sich auf Trennungsmanagement und Outplacement für Geschäftsleitungs- und Kaderstufen spezialisiert hat. Sie nimmt neu Einsitz in der Gruppen-Geschäftsleitung. Kathy Bieri bringt langjährige Coaching-Erfahrung von Einzelpersonen auf C-Level mit und begleitete in den letzten Jahren diverse Grosskonzerne und KMU beim Stellenabbau und im Trennungsmanagement. Zudem verfügt sie über umfassende Berufserfahrung als Führungskraft, Dozentin und selbständige Unternehmerin in den Branchen Bildung, NPO, Tourismus, Verwaltung, HR sowie Detailhandel. Nach sozialen und betriebswirtschaftlichen Studien auf Fachhochschulstufe absolvierte sie zuletzt den CAS-Studiengang General Management für Verwaltungsräte an der Universität Bern.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments