Jan Brinker wird Partner bei Dr. Nadig + Partner AG

Jan Brinker

Jan Brinker ist seit dem 1. Januar 2017 bei Dr. Nadig + Partner AG als Senior Consultant tätig und war zuvor in verschiedenen HR-Funktionen sowie Führungspositionen in der Automobil-, Medien- und Retailbranche tätig. Er verfügt über ein Executive MBA der FHNW.

Dr. Nadig + Partner AG ist ein langjährig etabliertes Outplacement-Beratungsunternehmen in der Schweiz. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Beratung von Unternehmen in Fragen der Freisetzung von Mitarbeitenden sowie der Begleitung von Menschen bei der beruflichen Standortbestimmung und Neuorientierung.





