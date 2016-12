Irena Kaeser folgt auf André Schläppi bei Grass & Partner Zürich

Irena Kaeser (links), André Schläppi (rechts)

Teilhaber André Schläppi bleibt CEO der GrassGroup mit insgesamt sechs Niederlassungen in der Schweiz und wird neu VR Delegierter der Gruppe. Kaeser ist seit sechs Jahren Senior Beraterin beim Beratungsunternehmen, welches sich auf Trennungsmanagement für Geschäftsleitungs- und Kaderstufen spezialisiert hat. Sie nimmt neu Einsitz in der Gruppengeschäftsleitung. Die HR-Fachfrau bringt langjährige Coaching-Erfahrung mit und ist ausgebildete Mediatorin in Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung der FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz. Während ihrer Karriere sammelte sie HR-Know-how in diversen Branchen wie Finance, Insurance, Industries, Investitionsgüter und der IT.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments