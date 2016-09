Heidrick & Struggles erweitert Präsenz in der Schweiz

Jacques Amey (links), der frühere CEO aus der Konsumgüterbranche, kehrt als Partner zum Unternehmen zurück. Als Principal stösst Alejandro Henning (rechts) neu zum Unternehmen und widmet sich dem Aufbau einer europäischen Nonprofit Practice.

Mit dem Schwung aus der kürzlich erfolgten Akquisition der JCA Group, der führenden britischen Executive Search Boutique für Verwaltungsrats- und CEO-Positionen, hat Heidrick & Struggles seine Präsenz und sein Angebot in der Schweiz mit der Verpflichtung von zwei Beratern mit Expertise in den Bereichen Consumer Markets, Nonprofit und Financial Services erweitert.

Jacques Amey kehrt als Partner und Mitglied der globalen Consumer Markets Practice sowie der europäischen CEO & Board Practice von Heidrick & Struggles ins Zürcher Büro des Unternehmens zurück. Er wird bei der Besetzung von C-Level Positionen und Verwaltungsratsmandaten im Konsumgüter-, Luxusgüter- und Retailsektor in inländischen und grenzüberschreitenden Projekten tätig sein und seine Klienten auch in Fragen der Nachfolgeplanung beraten. Zusätzlich zu 17 Jahren Erfahrung in der Fast-Moving Consumer Goods Industrie zeichnen Jacques Amey über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Executive Search aus. Bereits von 2006 bis 2012 war er für Heidrick & Struggles in der Schweiz tätig. Zuletzt leitete er als Managing Director die Genfer Niederlassung einer internationalen Executive Search Firma. Als ehemaliger CEO von Ballantine's-Bacardi Schweiz sowie Lindt & Sprüngli Österreich vereint er internationale Managementerfahrung mit umfangreichem Wissen über den Fast-Moving Consumer Goods Sektor.

Neu bei Heidrick & Struggles ist Alejandro Henning, der als Principal zum Zürcher Team stösst. In einer Doppelfunktion wird er sowohl den Aufbau einer Nonprofit Practice für den europäischen Markt verantworten als auch für die Financial Service Practice des Unternehmens tätig sein. Alejandro Henning verfügt über 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalrekrutierung und Executive Search aus seinen Tätigkeiten bei UN-Organisationen in Genf, bei einer auf Financial Services spezialisierten Executive Search Boutique in London und bei Thomson Reuters. Zuletzt übte er eine leitende Funktion innerhalb der Nonprofit Practice einer internationalen Executive Search Firma in Genf aus.

Philippe Tschannen, verantwortlicher Partner für das Schweizer Büro von Heidrick & Struggles, erklärt: «Wir freuen uns sehr, mit Jacques Amey einen ehemaligen und mit Alejandro Henning einen neuen Kollegen in unserem Team willkommen zu heissen. Beide geniessen höchstes Ansehen und ermöglichen uns, unser Angebot in der Schweiz in zwei Schlüsselmärkten zu erweitern. Ihre umfangreichen Kenntnisse und internationale Erfahrung werden unserer Präsenz in der Schweiz zusätzliche Dynamik verleihen und dazu beitragen, den aussergewöhnlichen Service für unsere Klienten weltweit sicherzustellen.»

