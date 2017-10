Gérald Brandt ist neuer Director Human Resources von Kelly Services (Schweiz) AG

Gérald Brandt

Gérald Brandt hat an der «Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud» (HEIG-VD) studiert und verfügt zusätzlich über einen Master in Human Resources Management. Er bringt viele Jahre nachhaltige sowie erfolgreiche Erfahrung im Human Resources Management mit, welches er in unterschiedlichen nationalen sowie internationalen Unternehmungen gesammelt hat.

Zuletzt war er als Direktor Human Resources beim Freiburger Spital tätig. Davor viele Jahre bei Protectas SA aber auch bei Unternehmungen wie Saint-Gobain oder BG Ingénieurs Conseils SA. In allen Positionen war er auch ein sehr geschätztes Mitglied in den jeweiligen Generaldirektionen. Gérald Brandt spricht Deutsch, Französisch und Englisch und verfügt über ein sehr breites Netzwerk in Verbänden und in HR-Experten-Gremien in der ganzen Schweiz.

Gérald Brandt ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

