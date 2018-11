Eva Maccini eröffnete als neue Regionalleiterin Ostschweiz ein Büro von Lee Hecht Harrison in St.Gallen

Eva Maccini

Sie eröffnete an der Kornhausstrasse 26 in St. Gallen den zehnten LHH-Standort in der Schweiz. Dort werden den Ostschweizer Unternehmen Einzelberatungen und Programme rund um die beruflichen Veränderungen sowie die Talent- und Führungsentwicklung angeboten.

Eva Maccini, Master in Kommunikationswissenschaften der Universität Lugano, ist eine erfahrene Personalberaterin, die bis zum September 2017 über sechs Jahre die Ostschweizer Mitarbeiterrekrutierung der Credit Suisse verantwortete. Während mehr als sieben Jahren unterrichtete sie im Studiengang «General Management» an der HSO Wirtschaftsschule Schweiz in St. Gallen die Fächer Personalmanagement, Prozessmanagement sowie Organisationsentwicklung.

