Zuversicht der Schweizer Stellensuchenden erreicht Jahreshoch: Westschweizer sind am optimistischen

Die Studie zeigt die Zuversicht, aber auch den Pragmatismus der Stellensuchenden.

Mehr als die Hälfte (53%) der Kandidaten geht davon aus, innert drei Monaten einen neuen Job finden, verglichen mit 47% im Q2 2016 und 39% im Q3 2015. Dies entspricht einem Quartalszuwachs von +13% und einem Jahreszuwachs von +36%.

Westschweizer Kandidaten sind bedeutend zuversichtlicher als Deutschschweizer. 61% der Stellensuchenden in der Romandie erwarten, innerhalb von drei Monaten einen neuen Job zu finden. Dies entspricht einem Quartalszuwachs (zwischen Q2 und Q3 2016) von +11% und einem Jahreszuwachs von 47%. 45% der Stellensuchenden in der Deutschschweiz sind überzeugt, innerhalb von drei Monaten eine neue Anstellung antreten zu können. Dies entspricht einem Quartalszuwachs von +13% und einem Jahreszuwachs von +19%.

Die Page Studie zeigt die Zuversicht, aber auch den Pragmatismus der Stellensuchenden:

• Mehr als die Hälfte (52%) erwartet in den nächsten zwölf Monaten eine Beförderung.

• Mehr als zwei Drittel (69%) gehen davon aus, dass sich über den gleichen Zeitraum ihr Aufgabenbereich verbessern wird.

• 60% der Stellensuchenden nehmen an, dass die zukünftige Wirtschaftslage gut sein wird.

• Die Mehrheit (58%) erwartet keine Gehaltserhöhung in den nächsten zwölf Monaten.

Xavier Chauville, Executive Director bei Page Personnel, stellt fest: «Diese Situation führt zu einer Angleichung der Erwartungen von Arbeitgebern und Stellensuchenden. In der Vergangenheit wurde in Verhandlungen auf den Lohn fokussiert. Heute werden von beiden Seiten weitere Faktoren, wie beispielsweise flexible Arbeitszeiten oder Weiterbildungsmöglichkeiten, berücksichtigt.»

