Zentrum für berufliche Weiterbildung setzt künftig auf digitales Klassenzimmer von EF

Mehr Flexibilität und Individualisierung für Studierende

Diese strategische Partnerschaft, die mit einem Pilotprojekt im Herbst 2017 startet, ist eine zeitgemässe Antwort auf das im Zuge der Digitalisierung wachsende Bedürfnis nach flexiblem und individualisiertem Lernen.

Im vergangenen Juni hatte das ZbW in Zusammenarbeit mit der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) und der ABB Technikschule Schweiz (ABBTS) die Einführung von neuartigen HF-DiplomLehrgängen angekündigt, welche Präsenzunterricht und digital gestützte Lernformate kombinieren. Noch bevor das erste dieser «Blended Learning»-Programme im Frühjahr 2018 unter dem Label FlexHF startet, geht das ZbW noch einen Schritt weiter und digitalisiert den Englischunterricht komplett. Ziel der Implementierung von EF English Live ist gemäss Marcel Egloff, Abteilungsleiter HF Technik, ein individuell definierter Kompetenzzuwachs, statt einheitlicher Prüfungen.

Schritt zur Digitalisierung im Englischunterricht

Englisch wird in technischen Berufen und besonders bei international operierenden Firmen vorausgesetzt und ist deshalb als Pflichtfach für Technikerinnen und Techniker fixer Bestandteil des Curriculums am ZbW. Die unterschiedlichen Anfangsniveaus der Studierenden stellen die Institution aber immer wieder vor logistische und finanzielle Herausforderungen. Um diesen effizient begegnen und gleichzeitig dem Wunsch der Studierenden nach mehr Flexibilität Folge leisten zu können, setzt das Zentrum künftig auf die Online-Plattform EF English Live. Begünstigt wurde dieser Entscheid gemäss ZbW-Direktor Andreas Schubiger durch die Tatsache, dass sich EF mit seiner Abteilung EF Learning Solutions Ltd (EF LLS) im Bereich Sprachtrainings für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentliche Dienste bereits etabliert hat. «Dank der Zusammenarbeit mit EF LLS können wir von deren langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet des situationsorientierten und individualisierten Lernens profitieren. EF ist nicht nur der wichtigste Global Player im Bereich Englischlernen, sondern investiert auch immens viele Ressourcen in die Forschung und Entwicklung», so Schubiger.

Durch das Insourcing von EF English Live entkoppelt das ZbW den Englischunterricht von der physischen Präsenz und bietet den Studierenden somit räumlich und zeitlich mehr Flexibilität. Zudem erlaubt der Einsatz von EF English Live einen hohen Grad an Individualisierung. Die Studierenden können durch einen Einstufungstest auf ihrem persönlichen Level starten und ihre Sprachkompetenzen durch eine Kombination aus hoch adaptiven digitalen Lernprogrammen, digitalem Gruppen- und Privatunterricht sowie realen Skillstrainings am ZbW gezielt erweitern. Dabei haben Studierende jederzeit und auf allen Geräten Zugang zu live geführten Konversationsklassen von fachkundigen EF Lehrkräften. Beim Abschluss eines Levels erhält jeder Kursteilnehmer ein zertifiziertes Diplom, das sich am «Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen» (GER) orientiert und als Nachweis bei Arbeitgebern oder Universitäten vorgelegt werden kann.

Implementierung bis 2019

Ab Herbst 2017 startet das ZbW die Implementierung von EF English Live mit zwei Pilotklassen und lässt den Präsenzunterricht phasenweise auslaufen. Die komplette Umstellung zu EF English Live ist für 2019 geplant.

