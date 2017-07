XING übernimmt Bewerbermanagementsystem Prescreen

XING steigt mit Übernahme in stark wachsenden Markt für Bewerber- und Talentmanagementsysteme ein. (Foto: Pixabay)

Der Basiskaufpreis beträgt 17 Mio. €. Er kann sich bei Erreichung ambitionierter operativer Ziele bis 2020 um Earn-Out-Zahlungen in einem erwarteten Rahmen von 5 bis 10 Mio. € erhöhen.

Sogenannte «Applicant Tracking Systeme» (ATS) erfreuen sich im Personalwesen stark wachsender Beliebtheit. Moderne ATS-Lösungen, die cloud-basiert sind und intuitive Nutzeroberflächen bieten, sind in den USA bereits weit verbreitet und treffen auch im deutschsprachigen Raum auf rasch wachsende Nachfrage. Denn mittels eines ATS können Personalsuchende den gesamten Prozess von der Vakanz bis hin zur Einstellung eines Kandidaten mit einer Software-Lösung kostengünstig, bequem und effektiv managen. So können sie etwa Stellenanzeigen auf der eigenen Karriereseite sowie in Netzwerken und Stellenbörsen verbreiten, Bewerbungen dokumentieren und nach relevanten Kriterien sortieren, einen Talentpool für die Besetzung künftiger Vakanzen anlegen und sogar Assessments durchführen, um die Eignung von Kandidaten zu überprüfen.

Prescreen ist einer der am schnellsten wachsende Anbieter für ATS-Lösungen in Europa. Derzeit hat Prescreen rund 350 Unternehmenskunden, darunter neben vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen auch namhafte wie etwa Beiersdorf, Ströer und Unicredit Bank Austria. Prescreen gewinnt jeden Monat eine zweistellige Zahl von Neukunden hinzu. Das Unternehmen sitzt in Wien und beschäftigt 27 Mitarbeiter, die nach der Übernahme sämtlich an Bord bleiben. Das gilt auch für das siebenköpfige Gründerteam rund um den CEO Constantin Wintoniak, das die Weiterentwicklung des Produktes auch künftig vorantreiben wird. Außerdem wird ein Schwerpunkt darin liegen, Prescreen mit den bestehenden E-Recruiting-Produkten von XING zu verbinden und Personalsuchenden einen nahtlosen Rundumservice zu bieten - der von Suche über die Identifikation bis hin zur Einstellung des Kandidaten reicht.

XING-CEO Vollmoeller: «Durch Übernahme baut XING führende Position im E-Recruiting weiter aus»

Thomas Vollmoeller, CEO der XING AG: «XING ist heute bereits führender Anbieter für modernes E-Recruiting. Mit dem Kauf von Prescreen bauen wir diese Position weiter aus.» Alastair Bruce, CSO von XING und damit im Vorstand verantwortlich für das B2B-Geschäft des Unternehmens, ergänzt: «Mit dem neuen Mitglied der XING-Familie bieten wir Personalmanagern künftig die Möglichkeit, den gesamten Prozess von der Vakanz bis zur Einstellung software-basiert und damit effektiv und effizient zu managen. Dabei ist Prescreen ein offenes System, kann also auch mit anderen Netzwerken als XING oder in Verbindung mit beliebigen Stellenbörsen genutzt werden - und das wird auch so bleiben.»

Constantin Wintoniak, CEO von Prescreen, ergänzt: «Mit XING haben wir den idealen Partner gefunden, um unser Wachstum weiter forcieren zu können. Wir freuen uns darauf, ab sofort unsere Kräfte zu bündeln.»

