XING steigert E-Recruiting-Erlöse im ersten Quartal 2017 um 40 Prozent

Yves Schneuwly, Country Manager XING E-Recruiting Schweiz, sagt zur Entwicklung von XING in der Schweiz: «Auch im E-Recruiting-Bereich kommt der Wert unserer lokalen Kompetenz immer stärker zum Tragen.»

Gesamtumsatz steigt um 23 Prozent auf 42,2 Mio. €

Der Gesamtumsatz stieg im ersten Quartal 2017 um 23 Prozent auf 42,2 Mio. € (34,3 Mio. €). Im Segment B2C konnte XING ein Umsatzwachstum von 12 Prozent auf 20,5 Mio. € (18,3 Mio. €) erzielen. Das Segment B2B E-Recruiting war erneut der grösste Wachstumstreiber des Unternehmens. Mit seinen Services zur erfolgreichen Personalsuche erlöste XING 17,1 Mio. €, das sind 40 Prozent mehr als im Vorjahr (12,2 Mio. €). Das Geschäftssegment B2B Advertising & Events legte ebenfalls deutlich zu und steigerte seine Umsatzerlöse um 23 Prozent auf 3,6 Mio. € (2,9 Mio. €).

Das EBITDA stieg im Berichtszeitraum um 15 Prozent auf 12,0 Mio. € (10,4 Mio. €). Grund hierfür waren die erhöhten Marketingausgaben für eine Out-of-home-Kampagne und das Event «New Work Experience» in Berlin. Der Gewinn von 5,1 Mio. € (5,3 Mio. €) ist wegen der planmässigen Investitionen für den Aufbau einer US-Präsenz der XING-Tochter kununu auf Vorjahresniveau.

Erneut Rekordquartal beim Mitgliederwachstum

Thomas Vollmoeller, CEO der XING AG: «XING ist sehr erfolgreich ins Jahr gestartet. Wir sind in allen Geschäftsbereichen zweistellig gewachsen. Der immer spürbarere Fachkräftemangel führt zu immer grösserer Nachfrage nach unseren modernen E-Recruiting-Lösungen, was sich in erfreulichem Umsatzwachstum niederschlägt. Gleichzeitig sorgen die Veränderungen in der Arbeitswelt dafür, dass immer mehr Menschen erkennen: ein XING-Profil gehört einfach dazu.»

Im März hat XING die Marke von 12 Millionen Mitgliedern erreicht. Das Mitgliederwachstum lag im ersten Quartal insgesamt bei rund 567.000 neuen Mitgliedern, so viele wie noch nie zuvor in einem Quartal. Inklusive der XING-Events Nutzer liegt die XING-Gesamtnutzerzahl per Ende März bei 12,7 Millionen (10,6 Mio.).

XING-CEO Vollmoeller: «XING hervorragend positioniert für künftiges Wachstum»

XING hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend positioniert als Partner seiner Mitglieder, um von den tektonischen Veränderungen der Arbeitswelt zu profitieren. Die gesamte Kommunikation ist dahingehend ausgerichtet und wurde im ersten Quartal durch einen wichtigen Baustein erweitert: Die New Work Experience. So der Name des wohl grössten Events zum Thema «New Work» im deutschsprachigen Raum. Anwesend waren fast 1.000 Gäste aus Wissenschaft, Gründerszene, Personalwesen und Medien, denen XING ein Event bot, das aus über 80 hochkarätigen Rednern, Panelteilnehmern und 40 Stunden Programm bestand.

Auch produktseitig hat XING im ersten Quartal wichtige Neuerungen veröffentlicht. So wurden die ersten Schritte vollzogen, um den XING Nachrichtenbereich zum Instant-Messenger zu verwandeln. Hintergrund sind neue Nutzungsgewohnheiten, die auch im beruflichen Kontext eine zunehmend beschleunigte und spontane Kommunikation erwarten, nicht zuletzt über mobile Geräte. Neben neuem Design bietet der XING Messenger Nutzern jetzt die Möglichkeit, den gesamten Kommunikationsverlauf mit einem Kontakt auf einen Blick nachvollziehen und per Häkchen zu sehen, ob eine Nachricht bereits gelesen wurde. Der Messenger wird auch in den kommenden Monaten weiter ausgebaut.

Vollmoeller: «Wir sind hervorragend positioniert, die Wachstumsgeschichte von XING fortzuführen. Denn immer mehr Menschen beschäftigt die Frage, was der Wandel der Arbeitswelt für sie persönlich bedeutet. Und wir helfen ihnen dabei, diese Frage zu beantworten und die Chancen zu ergreifen, die die Veränderungen mit sich bringen. Wir tun dies mit hilfreichen Kontakten, den inspirierenden Informationen und passenden Jobs. Und erneuern unser Produkt stetig, um den Anforderungen unserer Mitglieder weiterhin immer gerecht zu werden.»

