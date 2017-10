XING feiert 13 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum

Auch in der Schweiz nähert sich XING mit mehr als 920'000 Mitgliedern der Millionenmarke. Photo credit: Kim Bost via Foter.com

13 Millionen Mitglieder auf XING! Das ist eine gute Nachricht für jedes einzelne Mitglied, denn mehr Mitglieder bedeuten noch mehr Möglichkeiten, mehr Austausch, mehr Erfolg beim Netzwerken. Bei XING richten sich die Angebote konsequent an den Bedürfnissen der Mitglieder aus. Dabei geht es um lokale Jobs, Tipps und Kontakte. XING unterstützt ihre Mitglieder mit News-Angeboten, die ihnen dabei helfen, beruflich auf dem Laufenden zu bleiben. Auf dem Debattenportal XING klartext wurden mittlerweile mehr als 400 Debatten gestartet. Im Durchschnitt wird jede Debatte mehr als 200 Mal kommentiert.

Seit August wurde der XING Stellenmarkt zudem mit einem eigenen WhatsApp-Channel ausgestattet. So erhalten die Mitglieder aktuelle Jobs, die zu Ihnen passen jederzeit und an jedem Ort. Um ihrem Wachstum gerecht zu werden, hat XING zuletzt sogar einen zusätzlichen Entwicklungsstandort in Porto eröffnet

No comments