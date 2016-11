XING bündelt Schweizer Kräfte in neuem Office und verstärkt das E-Recruiting Team

Yves Schneuwly neuer Länderverantwortlicher für XING E-Recruiting

Im neuen Zürcher Büro arbeiten neben dem XING Schweiz-Team rund um Geschäftsführer René Maeder auch die Kollegen aus dem Bereich E-Recruiting. Dieser wird zum 1. Dezember mit Yves Schneuwly als neuem Länderverantwortlichen weiter verstärkt.

Insgesamt 17 XING-Mitarbeiter werden den Ausbau von XING in der Schweiz aus dem neuen Office in der Zürcher Innenstadt vorantreiben. Zum Bezug des gemeinsamen Büros an der Gartenstrasse 25 sagt XING Schweiz-Geschäftsführer René Maeder: «Mit dem Aufbau eines hochkarätigen Teams haben wir im vergangenen Jahr die Basis für die erfolgreiche Umsetzung unserer lokalen Strategie geschaffen. Die Bündelung aller XING-Geschäftsfelder an einer zentralen Adresse ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Präsenz in der Schweiz zu stärken und unser Angebot konsequent auf die Bedürfnisse des hiesigen Marktes auszurichten.»

Auch das Schweizer XING E-Recruiting Team zieht an die gemeinsame Adresse. Mit dem Stellenantritt von Yves Schneuwly als Länderverantwortlicher für E-Recruiting in der Schweiz wird dieser Geschäftskundenbereich per 1. Dezember zudem weiter verstärkt. Schneuwly verfügt über langjährige Erfahrung im Talent-Bereich und stösst vom Employer Branding-Spezialisten Universum zu XING, wo er die Geschäfte des Unternehmens in der Schweiz leitete. Frank Hassler, Leiter des gruppenweiten XING E-Recruiting Geschäfts, sagt: «Mit der neu geschaffenen Position unterstreichen wir die Wichtigkeit des hiesigen Marktes für den Ausbau unseres E-Recruiting-Geschäfts. Wir freuen uns sehr, mit Yves Schneuwly eine ausgewiesene Führungskraft und einen Experten auf dem Gebiet des Employer Branding für diese Rolle gewonnen zu haben.»

Ebenfalls ins neue Office zieht das Team von Eqipia, der von XING im April dieses Jahres gekauften Schweizer Spezialistin für Mitarbeiterempfehlungen. Damit ist die Integration der ehemaligen Eqipia-Betreiberin BuddyBroker AG in das E-Recruiting-Geschäft von XING auch örtlich vollzogen. Bereits Mitte Oktober hat XING den Empfehlungsmanager als integralen Bestandteil seiner Dienstleistungen für Unternehmenskunden vorgestellt. Dieser komplettiert das bisherige E-Recruiting-Angebot, bestehend aus dem Talent Manager für die aktive Kandidatensuche, dem Stellenmarkt für die zielgerichtete Ausschreibung von Vakanzen sowie dem Employer Branding Profil für die erfolgreiche Positionierung als Arbeitgeber.

