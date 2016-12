Witzig setzt auf die Familie

CEO Martin Witzig setzt sich persönlich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein und unterstreicht dies mit dem Beitritt zur Familienplattform Ostschweiz.

Wertvolle Impulse für attraktive Arbeitsbedingungen: Das verspricht sich Witzig The Office Company von der neuen Mitgliedschaft bei der Familienplattform Ostschweiz. Mit dem Büroausstattungsunternehmen gewinnt die Plattform umgekehrt einen starken Partner, der sich schon lange für flexible Arbeitsmodelle einsetzt.

Als Ausrüster von Büros ist Witzig The Office Company für die Förderung familienfreundlicher Arbeitsplätze geradezu prädestiniert. Tatsächlich hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beim Gestalter von ganzheitlichen Büroräumen schon seit langem einen hohen Stellenwert in der Unternehmenskultur, erklärt Martin Witzig, CEO von Witzig The Office Company: «Wo immer es möglich ist, bieten wir unseren Mitarbeitenden Flexibilität beim Arbeiten.» Die Work Smart Charta, in deren Rahmen sich Unternehmen verpflichten, flexible Arbeitsbedingungen zu fördern, werde aktiv gelebt. Um das Engagement in diesem Bereich zu verstärken, ist das Unternehmen nun der Familienplattform Ostschweiz (FPO) beigetreten.

Belastung steigt schleichend

Die FPO berät und unterstützt Arbeitgeber in der Region, wenn es darum geht, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Dabei geht es in erster Linie um die Kinderbetreuung, aber nicht nur. Auch die Betreuung älterer Personen im Familienkreis gewinne in unserer Gesellschaft laufend an Bedeutung, sagt Corinne Indermaur, Geschäftsführerin der Familienplattform. Sie warnt denn auch, dass es gerade aufgrund der Betreuung im Alter schleichend zu einer starken Zusatzbelastung für die Arbeitnehmenden kommen könne. Sie zeigt Unternehmen deshalb Wege auf, wie sie mit flexiblen Arbeitsmodellen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten können.

Selbstbestimmung fördern

Für Fritz Freiinger, Leiter der Witzig-Geschäftsstelle in St. Gallen, ist Flexibilität am Arbeitsplatz eng mit dem Vertrauen in die Mitarbeitenden verknüpft: «Wir setzen auf Vertrauen, ermöglichen den Mitarbeitenden von überall Zugriff aufs Netzwerk und überlassen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so mehr Selbstbestimmung.» Letztlich führe das zu einer besseren «Life-Balance», die wiederum für eine höhere Motivation am Arbeitsplatz verantwortlich ist. Diese Erkenntnis bestätige sich anhand der bisherigen Erfahrungen, die Witzig The Office Company gemacht habe. «Nicht zuletzt können wir so auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber steigern», betont Freiinger.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments