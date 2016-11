Wie sieht Ihr Traumarbeitgeber aus?

Das Team von Avisha Caussy (HES-SO Fachhochschule Westschweiz), Christian Melo (Universität Lausanne), Chantal Naguib (Universi-tät Genf), Eleni Theodorou (Graduate Institute of International and Development Studies, Genf) und Matthew Wildhaber (Universität Fribourg) hat sich deutlich von den anderen Teilnehmern abgehoben durch die Originalität und den Inhalt seiner Präsentation. (Foto: William Gammuto)

Dabei ging es darum, sich den idealen Arbeitgeber für 2030 vorzustellen. Rund 50 Jugendliche haben sich dieser Herausforderung gestellt. Beim Finale hat die Jury das Food & Beverage-Team «In Paradise» zum Sieger erklärt. Das Team von Avisha Caussy (HES-SO Fachhochschule Westschweiz), Christian Melo (Universität Lausanne), Chantal Naguib (Universi-tät Genf), Eleni Theodorou (Graduate Institute of International and Development Studies, Genf) und Matthew Wildhaber (Universität Fribourg) hat sich deutlich von den anderen Teilnehmern abgehoben durch die Originalität und den Inhalt seiner Präsentation. Alle fünf Mitglieder des Teams bekommen eine Praktikantenstelle bei einem der Partnerunternehmen angeboten.

Rund 50 Studenten von Fachhochschulen und Universitäten aus allen Regionen der Schweiz wurden ausgewählt, um am Wettbewerb teilzunehmen. Neben den Wettbewerbsteilnehmern wurden um die 100 weitere Studenten als Gäste zum Finale und den Netzwerkveranstaltungen eingeladen. Ziel des Wettbewerbs war es, Lösungen vorzuschlagen, die den Innovationsgeist fördern, das Management verbessern und die Nutzung der sozialen Medien optimieren - und so ein Bild des idealen Arbeitgebers für 2030 abgeben. Während zwei Monaten erhielten die Teams einmal in der Woche Coaching durch Führungskräfte der Partnerunternehmen sowie von Spezialisten der nachhaltigen Entwicklung der Universitäten Genf und New York.

In der Schweiz sind die folgenden Unternehmen an der Initiative Alliance4YOUth beteiligt: AMAG, DS Smith, EY, Firmenich, die Schweizerische Post, Lagerhäuser Aarau AG, Model AG, Nestlé, die Universität Genf und White & Case. Die Alliance4YOUth wurde im Jahr 2014 von Nestlé ins Leben gerufen, um der Jugendarbeitslosigkeit in Europa entgegenzutreten. Mit diesem Wettbewerb wollen sie die Beschäftigungsfähigkeit von Studenten verbessern und ihnen den Start ins Berufsleben erleichtern, insbesondere durch die Praktikas, die den Siegern winken, aber auch im Austausch mit Mitarbeiten-den der verschiedenen Unternehmen und anderen Teilnehmern an der Veranstaltung. Die Wettbewerbs-idee beruht auch auf der Überzeugung der Partnerunternehmen, dass die Beiträge und Meinungen der zukünftigen Arbeitnehmer unabdingbar sind, um die Arbeitsplätze von morgen definieren zu können.

