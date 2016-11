Wie Mobbing das Arbeitsklima vergiftet

Die Leymann’sche Definition von Mobbing ist, wenn eine oder mehrere der Mobbinghandlungen, die in der LIPT-Liste aufgeführt sind, mindestens einmal in der Woche und mindestens seit sechs Monaten vorkommen. (Foto: dusanpetkovic/Thinkstockphotos)

Die aktuellen und repräsentativen Marktforschungsergebnisse zum Thema «Mobbing am Arbeitsplatz» präsentierte Gfk im Rahmen einer Präsentation und anschliessender Podiumsdiskussion. In einer Umfrage gab insgesamt jeder fünfte Mitarbeitende an, in den letzten 24 Monaten ein Opfer von Mobbing geworden zu sein («Ja, ich war selbst davon betroffen»). Weitere zwölf Prozent gaben an, sie hätten wahrgenommen, wie Kollegen im direkten Arbeitsumfeld solchen Situationen ausgesetzt waren. Die Ergebnisse sind erstaunlich hoch, zumal sie sich auch von den Ergebnissen in Ausland abheben: Eine Studie in Deutschland aus dem Jahr 2010 hielt fest, dass 4,6 Prozent der Arbeitnehmenden über den Zeitraum von zwölf Monaten gemobbt oder belästigt wurden. Zwar ist der Umfragezeitraum kürzer, aber vielmehr dürfte das unterschiedliche Verständnis von Mobbing der Ausschlag des Resultates sein.

Was versteht man unter Mobbing?

Der Begriff Mobbing wird in der heutigen Zeit oft inflationär verwendet. «Eine korrekte Definition des Begriffs bleibt oft unbeachtet oder ist unbekannt. Mobbing verkommt so schnell zum Modewort für jede Art von Kritik», erklärte Lukas Fischer, Geschäftsleiter der 4N6 Factory.

Die Leymann'sche Definition von Mobbing ist, wenn eine oder mehrere der Mobbinghandlungen, die in der LIPT-Liste aufgeführt sind, mindestens einmal in der Woche und mindestens seit sechs Monaten vorkommen. Das heisst, wenn ein Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum, wiederholt und systematisch einem psychischen Druck durch Arbeitskollegen oder Vorgesetzten ausgesetzt ist, der sie daran hindert, ihre normale Arbeitsleistung zu erbringen, kann von Mobbing gesprochen werden.

Mobbing hat massive Auswirkungen

«Die Erfahrung aus meiner Beratungstätigkeit zeigt: Wenn tatsächliches Mobbing am Arbeitsplatz stattfindet, dann ist das Arbeitsklima vergiftet. Vor allem der Betroffene leidet unter diesen Umständen massiv», erklärt Peter Jonker von der 4N6 Factory. Diese wirkten sich nicht nur auf die Motivation, Moral und Produktivität der Betroffenen aus, sondern könnten in schlimmen Fällen auch zu schweren psychischen und physischen Problemen führen. Daher rät Jonker, dass Firmen sich mit dem Thema auseinandersetzen und vorbeugende Massnahmen treffen und umsetzen. Denn nach einer Eskalation ist es kaum mehr möglich, die Parteien wieder in dieselbe Position und an den bisherigen Arbeitsort zu setzen.

Tipps und Verhaltensregeln zur Vermeidung von Mobbing

Managements und Vorgesetzte

Vermittlung von Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeitenden gegenüber

Gegenseitiger Respekt zeigen

Interesse an Mitarbeitenden und dessen Aktivitäten, Erfahrungen und (fachlichen) Meinungen zeigen

Transparente und faire Kommunikation

Klarer Aufgaben- und Verantwortlichkeitsbereich festlegen und kommunizieren

Konstruktive Kritik geben und zulassen

Zuhören, Probleme ansprechen und gemeinsam Lösungen suchen

Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung schaffen, damit Mitarbeitende ihre Geschäftsziele erreichen können und sich dabei verstanden und wohl fühlen

Problematisches Arbeitsklima identifizieren, z.B. durch Mitarbeiterbefragungen

Kontrollen und Autonomie des Mitarbeitenden sorgfältig abwägen

Weiterbildung der Mitarbeitenden fördern

Betroffener

Nicht warten und erdulden; Probleme sofort ansprechen, wenn es zu Spannungen kommt

Nicht alles an sich heranlassen (Distanz schaffen)

Kritik annehmen und Perspektive des anderen versuchen zu verstehen

Hilfe von Dritten suchen, wenn es nicht geht

Belastungen am Arbeitsplatz offen ansprechen und mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten besprechen

Quelle: Lukas Fischer, Peter Jonker, 4n6-Factory

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments