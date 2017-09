Wenn das Konkurrenzverbot dahinfällt

André Bloch

Etwas weniger bekannt ist, dass ein gültig vereinbartes Konkurrenzverbot bei Beendigung des Arbeitsvertrages je nach Umständen der Vertragsauflösung wieder dahinfallen kann.

1. Die gesetzliche Regelung von Art. 340c OR

Die gesetzliche Grundlage für den Wegfall eines Konkurrenzverbots findet sich in Art. 340c OR: Demnach fällt das Konkurrenzverbot einerseits dahin, wenn der Arbeitgeber nachweisbar kein erhebliches Interesse an dessen Aufrechterhaltung mehr hat (Art. 340c Abs. 1 OR). Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn es beim Arbeitgeber zu einer Aufgabe des Geschäfts oder des Produktionsbereichs, in welchem der Arbeitnehmer tätig war, kommt.

Anderseits fällt das Konkurrenzverbot dahin, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigt, ohne dass der Arbeitnehmer ihm dazu begründeten Anlass gegeben hat, oder wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis aus Gründen auflöst, die der Arbeitgeber zu verantworten hat (Art. 340c Abs. 2 OR). Als begründeter Anlass im Sinne dieser Gesetzesbestimmung gilt gemäss Rechtsprechung jedes der anderen Partei zuzurechnende Ereignis, das bei einer vernünftigen kaufmännischen Erwägung einen erheblichen Anlass zur Kündigung geben kann. Es muss sich nicht um eine Vertragsverletzung handeln.

2. Begründeter Anlass für eine Kündigung im Sinne von Art. 340c OR

Die Frage, wann ein begründeter Anlass im Sinne von Art. 340c Abs. 2 OR vorliegt, beschäftigt die Gerichte immer wieder. Keinen begründeten Anlass im Sinne der genannten Gesetzesbestimmung hat ein Arbeitgeber etwa dann, wenn die Kündigung aufgrund eines rein wirtschaftlich begründeten Produktionsrückgangs erfolgt. Das Konkurrenzverbot fällt folglich dahin. Umgekehrt besteht für den Arbeitgeber ein begründeter Anlass zur Kündigung und bleibt das Konkurrenzverbot im Falle einer Kündigung aufrecht, wenn er kündigt, weil ein Arbeitnehmer trotz vertraglichen Konkurrenzverbots den Übertritt in ein Konkurrenzunternehmen vorbereitet.

Auf Arbeitnehmerseite ist beispielsweise die Kündigung eines Arbeitnehmers im Zuge einer abgelehnten Forderung nach einer Lohnerhöhung grundsätzlich kein begründeter Anlass, welcher das Konkurrenzverbot dahinfallen lässt. Kündigt dagegen der Arbeitnehmer wegen verspäteter Lohnzahlungen oder wegen einer wesentlich unter dem Marktüblichen liegenden Entlöhnung, kann dies hingegen zum Wegfall des Konkurrenzverbots führen.

3. Begründeter Anlass bei einem Betriebsübergang nach Art. 333 OR

Auch die Ablehnung des Übergangs des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer im Falle eines Betriebsübergangs gemäss Art. 333 OR ist im Rahmen von Art. 340c OR einer Arbeitnehmerkündigung gleichzustellen. Die überwiegende Lehre erblickt im Betriebsübergang immer einen begründeten Anlass zur Ablehnung des Übergangs des Arbeitsverhältnisses, womit das Konkurrenzverbot dahinfällt.

Den Erwägungen eines neuen Entscheides des Obergerichts des Kantons Zürich vom 19. Januar 2017 (LA160013) lässt sich allerdings die Tendenz zu einer differenzierteren Betrachtungsweise entnehmen: Danach ist nicht jedes Arbeitsverhältnis in dem Masse durch die persönliche Beziehung des Arbeitnehmers zum Betriebsinhaber geprägt, dass jeder Eigentümerwechsel einen begründeten Anlass für eine Kündigung darstellt. Ob ein begründeter Anlass vorliegt, muss vielmehr für jeden Fall einzeln geprüft werden. Ein begründeter Anlass für die Ablehnung des Übergangs des Arbeitsverhältnisses ist demnach bei einem Betriebsübergang in persönlich geprägten Arbeitsverhältnissen wie zum Beispiel im Kleingewerbe tendenziell zu bejahen. Hingegen muss bei einem Betriebsübergang von Konzern A zu Konzern B auf den Einzelfall abgestellt werden. Anzumerken bleibt, dass diese Aspekte im vom Obergericht des Kantons Zürich beurteilten Fall letztlich nicht entscheidrelevant waren, und auch ein höchstrichterlicher Entscheid zu dieser Frage noch aussteht.

4. Vorsicht bei Aufhebungsvereinbarungen

Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid vom 1. Juli 2016 (BGer 4A_680/2015) seine frühere Praxis bestätigt, wonach Art. 340c OR bei einer einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich keine Anwendung findet. Ein Konkurrenzverbot bleibt mit anderen Worten bei Beendigung des Arbeitsvertrages durch eine Aufhebungsvereinbarung grundsätzlich bestehen.

Allerdings gilt dies nur, wenn gemäss dem Willen der Parteien tatsächlich eine einvernehmliche Aufhebungsvereinbarung vorliegt. Erfolgt etwa eine Trennung auf Bestreben des Arbeitgebers und folgt die Aufhebungsvereinbarung im Wesentlichen den Regeln einer ordentlichen Kündigung, besteht ein Risiko, dass ein Gericht die Vereinbarung im Rahmen von Art. 340c OR als Arbeitgeberkündigung qualifiziert und das Vorliegen eines begründeten Anlasses für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses prüft. Es ist daher zu empfehlen, in einem Aufhebungsvertrag nicht nur die Weitergeltung des Konkurrenzverbots ausdrücklich festzuhalten, sondern je nach Umständen auch auf die Hintergründe der Aufhebungsvereinbarung bzw. auf Vorteile, welche der Arbeitnehmer aus der Aufhebungsvereinbarung zieht, ausdrücklich hinzuweisen.

