Volles Haus: Erster Digital Summit für KMU in der Schweiz trifft den Nerv der Zeit!

Fulminanter Auftakt am 29. und 30. August 2017 mit 20 Keynotes, 42 Lernwerkstätten, über 100 Partnerfirmen und 150 Experten

Diese Frage stellen sich insbesondere auch die Geschäftsführer von Schweizer KMU. Der «digitale Tsunami», wie ihn Jürg Eugster von netbusiness nennt, rollt ungebremst auf die Schweizer Unternehmen zu. Der grosse Zuspruch von Partnern und Teilnehmern zeigt, dass das Thema brandheiss und die Nachfrage nach pragmatischen Ansätzen bei der Wissensvermittlung und konkreten Lösungen gross ist.

Wie wichtig das Thema für die Schweizer Wirtschaft ist, zeigen die Namen der engagierten Unternehmen und Persönlichkeiten. Hierzu zählen die Keypartner UBS, SAP, Google und IAB sowie Moderator Urs Gredig vom SRF und Nicolas Bürer, Managing Director der Trägerorganisation digitalswitzerland. Als Experten aus Praxis und Beratung sind unter anderem Stefan Jeker/ Raiffeisen, Holger Greif/ PwC und Nicole Brandes mit an Bord. Das ebenso hochkarätige, wie vielseitige Programm kann unter www.digitalsummit-kmu.ch/schedule eingesehen werden. Bei der Auftaktveranstaltung stehen konkrete Lösungen und das «Wie» im Vordergrund. Die Teilnehmer profitieren von persönlichen Expertengesprächen in der KMU Expo. Eine Veranstaltungs APP und ein digitales Goodie Bag unterstützen bei der Vernetzung und Weiterbildung auch nach dem Kongress. Und all das ist erst der Anfang!

Digital Summit geht in der Schweiz «on Tour»

Die grösste Schweizer Wissensplattform zum Thema Digitalisierung geht ab Herbst 2017 auf Reisen und bringt damit das Expertenwissen auch in die Regionen. In Zürich finden in der Mehrwertfabrik Oerlikon Workshops und Vertiefungskurse statt. Mit einem attraktiven Jahresprogramm werden KMU weiter auf ihrem Weg zur Digitalisierung begleitet. Das gemeinsame Ziel ist die teilnehmenden Unternehmen als Swiss Digital Company zu zertifizieren.

Alles Wissenswerte zum Digital Summit für KMU und dem Digital Summit on tour finden Interessenten unter: www.digital-summit-kmu.ch.

