Erläuterten die Bedeutung und die neuen Wege des Employer Brandings (v.ln.r.): Johannes Prüller (kununu), Annette Kielholz (Ergon Informatik), Susanna Pladeck (Right Management), Heiko Lambach (Sensirion).

Bei der Wahl von Hotels und Restaurants sind Rankings nicht mehr wegzudenken. Was für so manche Urlaubsplanung längst selbstverständlich geworden ist, gewinnt zunehmend auch für die Stellensuche an Bedeutung. Davon zeugen der Boom an Bewertungs-Tools und Auszeichnungen von Arbeitgebern. Gleich in der Einleitung zu den Vorträgen nannte Susanne Pladeck, Senior Consultant Career- und Talentmanagement bei Right Management, mehrere Gründe für die steigende Relevanz des Employer Branding: Social Media sei wichtig für die Reputation eines Unternehmens. Der Fachkräftemangel stelle zudem so manche Firmen vor zusätzliche Herausforderungen. Ferner hätten die Vertreter der «Generation Y» oder die «Millenials» bestimmte Ansprüche an den Arbeitgeber. Daher gelte es für Unternehmen, dafür geeignete Markenstrategie zu entwickeln, um diese Leute abzuholen.

Kritikfähigkeit als Plus für das Image

Ideen dafür zeigte Johannes Prüller auf. Er arbeitet als Manager PR und Corporate Communications bei der Xing-Tochter Kununu GmbH, der grössten Arbeitgeber-Bewertungsplattform Europas. Was zu Beginn bei manchen Unternehmen auf Skepsis stiess, ist nun von denselben gefragt: Wie Prüller aufzeigte, informiert sich laut einer Bitkom-Studie bereits jeder dritte Internetnutzer auf solchen Ranking-Portalen.

Bei Kununu sehe man sowohl das Selbstbild des Unternehmens wie auch das Fremdbild in den Bewertungen. Damit könne der Interessierte vergleichen, inwiefern sich das eine mit dem anderen deckt. Zudem besteht für die Arbeitgeber die Möglichkeit, auf Kritiken von Usern zu reagieren. «Das ist sozusagen die Königsdisziplin bei Kununu», sagte Prüller. Allerdings machten noch viel zu wenige von dieser sympathiefördernden Option Gebrauch. «Eine konstruktive Stellungnahme ist gut fürs Image», erklärte Prüller. Dies wirke nämlich authentischer und glaubwürdiger als so manche Werbung.

Prüller zeigte anhand von Auswertungen in der Schweiz auf, dass bisweilen bei den Angeboten der Arbeitgeber und den Wünschen der Arbeitnehmer eine Diskrepanz besteht. Beim Bedürfnis nach flexiblen Arbeitszeiten und Home-Office stimmten die Vorstellungen noch einigermassen überein. Anders sähe es etwa bei Mitarbeiter-Smartphones und -Events aus. Diese Angebote seien bei Arbeitnehmenden gar nicht mehr so stark gefragt.

Die Vorteile von flachen Hierarchien

Beim Kununu-Ranking schaffte es Ergon Informatik AG auf Platz eins der beliebtesten Schweizer Firmen. Annette Kielholz, Leiterin Kommunikation und Marketing bei diesem auf Softwareentwicklung spezialisierten Unternehmen, wurde daher als nächste Referentin eingeladen. Ergon AG wurde 1984 gegründet, hat 255 Mitarbeiter und zeichnet sich durch eine konstant tiefe Fluktuation aus. Wie Kielholz erklärte, erhalte die Firma trotz Fachkräftemangel sehr viele Bewerbungen, was wahrscheinlich unter anderem mit ihrem Employer Branding zu tun habe.

Dabei zählte sie mehrere Punkte auf, die vielleicht entscheidend für das gute Abschneiden waren: Demokratische Firmenkultur, flache Hierarchien und Beteiligung an Risiko und Erfolg. Die Gleichstellung zeige sich aber auch in ganz alltäglichen Kriterien - so etwa darin, dass es keinen reservierten Parkplatz für den CEO gebe. «Mitbestimmung ist bei Ergon ein zentrales Element», sagte Annette Kielholz. Als Beispiel nannte sie die Entwicklung des neuen Ergon-Erfolgsmodells durch die Mitarbeitenden im Hinblick auf Generationenwechsel in der Geschäftsleitung im Jahr 2016. Kielholz nannte zudem mehrere Aspekte, die der Zufriedenheit am Arbeitsplatz entgegenwirken und daher bei Ergon kein Thema seien: «Individuelle Jahresziele etwa kommen nicht gut an». Dies entfache nämlich einen Wettbewerb unter den Mitarbeitenden.

Eine ansprechende Firmenkultur vorleben

Zum Schluss sprach Heiko Lambach, Vice President Human Resources der Sensirion AG. Bei seinem Arbeitgeber, die sich der Herstellung von Sensoren widmet, liegt eine besondere Situation vor: Employer Branding war neben Human Resources während über zwei Jahren sogar ein eigenes GL-Ressort, da die Firma dringend Leute brauchte. Mittlerweile ist es dort Bestandteil der Firmenkultur und bei HR integriert.

Dabei unterschied er zwischen externem und internem Branding. Erstere kamen zum Zug, als es darum ging, neue Mitarbeiter zu finden: Mit einer intensiven Bewirtschaftung der Social-Media-Kanäle und einer hohen Präsenz an allen relevanten Hochschulmessen wollte man die richtigen Adressaten ansprechen. Mit dem damals weltweit kleinsten Feuchtigkeitssensor schaffte es die Firma auch in die Printmedien. «Wir hatten ein Produkt zu bieten, das Aufmerksamkeit generierte», sagte Lambach.

Als interne Massnahmen für das Employer Branding nannte er eine offene Kommunikationskultur. So führe das Unternehmen alle 14 Tage ein sogenanntes «Sensi-Meeting» durch, wo der CEO über die neuesten Entwicklungen informiert. Als weitere Spezialität unterstrich er die transparente Informationspolitik für die Mitarbeitenden sowie Sport-und Kulturevents über die Mittagszeit, um das Arbeitsklima zu fördern. Dabei sah Heiko Lambach viele Gemeinsamkeiten zwischen seinem Unternehmen und der Ergon AG - so etwa beim Verzicht auf «Teppichetagen».

