Travel Risk Map 2017 von International SOS und Control Risks zeigt aktuelle Gesundheits- und Sicherheitsrisiken weltweit

Die Travel Risk Map, die erste integrierte Karte für medizinische und Reisesicherheitsrisiken, wurde erstmals 2016 veröffentlicht. Zuvor hat International SOS seit 2010 die Health Risk Map produziert.

International SOS und Control Risks, zwei der weltweit führenden medizinischen und Sicherheitsspezialisten, haben die neue Ausgabe der bewährten Travel Risk Map für 2017 veröffentlicht. Die Karte bietet einen umfassenden Überblick über die Risiken in den einzelnen Ländern und unterstützt Unternehmen unterschiedlicher Grössen und deren mobile Mitarbeitende bei ihren Massnahmen zur Risikominderung. Im vergangenen Jahr hat fast ein Drittel (32%) der Entscheidungsträger auf Grundlage von Risikobewertungen einzelner Länder Änderungen der Geschäftsreisepläne vorgenommen.

«Für Entscheidungsträger in Unternehmen ist es sehr wichtig, eine verlässliche objektive Quelle zu haben, um Reiserichtlinien und Reisepläne umsetzen zu können», sagt Aurora Chatard, Regional Security Manager Europe bei International SOS und Control Risks. «Die Geschehnisse in diesem Jahr haben dazu geführt, dass Reisen in bisher als sicher eingeschätzte Orte zunehmend als Herausforderung wahrgenommen werden. Massnahmen, die zur Minderung dieser Risiken ergriffen werden, müssen angemessen sein und sich am tatsächlichen Risiko und nicht an der allgemeinen Wahrnehmung orientieren. Gesundheitsversorgung und Strassensicherheit bestimmten im vergangenen Jahr mehr als 70 Prozent unserer Assistance-Dienstleistungen. Oft werden diese Themen jedoch überschattet von markanteren, aber deutlich unwahrscheinlicheren Vorfällen, wie Terrorattacken. Aktuelle Informationen und eine umfassende Bewertung aller Risikofaktoren sind die Grundlage für erfolgreiche Geschäftsreisen, den Schutz der Mitarbeiter und die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit.»

Unternehmen investieren stärker in Reiserisikominderung

Begleitend zur Travel Risk Map 2017 wurde eine breitangelegte Umfrage vom Ipsos MORI Institut mit mehr als 1'000 Entscheidungsträgern durchgeführt. Die Teilnehmer stammen aus 75 Ländern, repräsentieren rund 500'000 mobile Mitarbeitende weltweit und sind in ihrem Unternehmen für Reiserisikominderung zuständig.

Trotz einer gestiegenen Wahrnehmung des Reiserisikos (72% der Befragten) gaben 44% an, dass ihre Reisetätigkeit im letzten Jahr gestiegen ist. Mehr als die Hälfte erwartet eine weitere Zunahme der Reisetätigkeit für das kommende Jahr 2017.

● 80% der Organisationen haben im vergangenen Jahr aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsbedenken Reiserouten geändert.

● Beinahe die Hälfte der Befragten (48%) geben an, dass ihre Unternehmen im vergangenen Jahr verstärkt in Reiserisikominderung investiert haben, und 47% gehen davon aus, dass die Investitionen weiter zunehmen.

Sicherheitsrisiken haben in Organisationen höhere Priorität als Gesundheit

Grösste Bedenken auf globaler Ebene gelten möglichen Terrorattacken (71%), gefolgt vom Zika-Virus (49%) und zivilen Unruhen (46%). Bedenken gegenüber mangelnder Gesundheitsversorgung und Verkehrsunfällen fallen mit jeweils 15% wesentlich geringer aus.

«Für Unternehmen ist es unerlässlich, dass sie und ihre beruflich reisenden Mitarbeiter mit den Gesundheitsrisiken auf Reisen vertraut sind und, dass Massnahmen zur Minderung dieser Risiken ergriffen werden», sagt Dr. Stefan Esser, Medizinischer Leiter für Zentraleuropa bei International SOS. «Obwohl Zika dieses Jahr ein grosses Thema in den Medien war, treten gesundheitliche Probleme, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden oder ein Mangel an notwendigen Medikamenten auf Reisen wesentlich häufiger auf und können sogar zum Abbruch einer Geschäftsreise führen. Verkehrsunfälle stellen ebenso ein grosses Risiko dar und sind einer der Hauptgründe für eine medizinische Evakuierung.»

«Gut vorbereitete Reisende werden viel seltener auf unerwartete oder vermeidbare Probleme stossen», folgert Aurore Chatard. «Wer für die Vorbereitung der Reisenden objektiven Rat einholt und sich kontinuierlich über Änderungen der Lage und mögliche Konsequenzen für die Reisepläne informiert, reduziert sowohl die Wahrscheinlichkeit, dass unterwegs Probleme auftreten, als auch deren Auswirkungen.»

Die Travel Risk Map ist zu finden unter www.internationalsos.com/travelriskmap. Zudem steht eine interaktive, digitale Version zur Verfügung. Die Karte enthält eine Drill-Down-Funktion, um spezielle Zonen innerhalb eines Landes anzuschauen, die ein höheres Reiserisiko aufweisen, sowie eine Stadt/Land-Suchfunktion. Die interaktive Karte steht Kunden und Medien kostenlos zur Verfügung und kann zu Informations- und Schulungszwecken für Reisende in die eigene Website integriert werden.

