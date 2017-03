Tipps für ein besseres Miteinander von Beruf und Familie

Eben erschienen: Pocketguide 8 «Beruf & Kind»

Neben arbeitsrechtlichen Aspekten thematisiert das handliche Büchlein im Taschenformat Fragen rund um Wiedereinstieg, Betreuungsformen und Arbeitsmodelle, die (werdende) Eltern beschäftigen. Erhältlich ist der Pocketguide «Beruf & Kind» für zehn Franken unter www.kfmv-zuerich.ch. Eine Gesprächsplattform zum Thema bietet die Podiumsveranstaltung «Erfolgreich in Beruf & Familie», die am Montag, 13. März 2017, im Kaufleuten in Zürich stattfindet.

Vieles hat sich in den letzten Jahren bewegt in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie - in den Köpfen von berufstätigen Frauen und Männern ebenso wie bei den Arbeitgebenden. Zwar liegt die Zahl erwerbstätiger Mütter inzwischen bei 77 Prozent, doch arbeiten viele von ihnen in kleinen Arbeitspensen. Zudem entscheiden sich nach wie vor viele gut ausgebildete Frauen dazu, nach dem Mutterschaftsurlaub nicht in den Beruf zurückzukehren. Die Gründe dafür sind vielfältig, das ungenutzte Potenzial enorm. Was man als Familie, als Arbeitnehmer/-in oder Arbeitgeber/-in tun kann, damit es nicht soweit kommt, thematisiert der Kaufmännische Verband Zürich in seinem eben erschienen Pocketguide «Beruf & Kind».

Nicht nur der Wiedereinstieg will gut geplant sein

Aufgezeigt wird etwa, welche Fragen angehende Eltern schon im Vorfeld der Geburt für sich und mit dem Arbeitgeber klären sollten, damit der Wiedereinstieg respektive das Miteinander von Beruf und Familie gelingt: Wer arbeitet nach der Geburt in welchem Pensum? Wie werden die Kinder betreut? Und welche Arbeitsmodelle sind am Arbeitsplatz möglich? Neben relevanten arbeits- und versicherungsrechtlichen Überlegungen geht der neuste Pocketguide mit einer Toolbox empfehlenswerter Massnahmen auch auf die Möglichkeiten der Arbeitgebenden ein. Wichtige Kontakte, Literaturtipps sowie Fallbeispiele ergänzen den praktischen Taschenratgeber.

Erfolgreich in Beruf und Familie - Podiumsevent im Kaufleuten

Was in der Theorie einfach klingt, erweist sich im Alltag nicht nur organisatorisch als Herausforderung. Und: Nicht alles, was funktioniert, macht auf Dauer zufrieden. Mit der Frage, wie sich Familie und Beruf erfolgreich vereinen lassen, befasst sich am Montag, 13. März 2017, eine prominent besetzte Podiumsrunde im Kaufleuten Zürich. Nach einem Referat des Arbeits- und Organisationspsychologen Prof. Dr. Theo Wehner (ETH) diskutieren unter der Leitung von Gabriela Baumgartner (SRF) Daniel Obrist (Leiter Dienste / CFO Kuhn Rikon AG), Sara Müller (Gründerin Jobsharing-Consulting MS AG) und Dr. Thomas Letsch (Rechtsberater KFMV Zürich).

Öffentliche Podiumsveranstaltung «Erfolgreich in Beruf und Familie»

Datum: Montag, 13. März 2017 Zeit: 19.00 Uhr (Türöffnung 18.30 Uhr) Ort: Kaufleutensaal, Verbandshaus Kaufleuten, Pelikanstr. 18, 8001 Zürich Mit: Prof. Dr. Theo Wehner (ETH Zürich), Daniel Obrist (Kuhn Rikon AG), Sara Müller (Jobsharing-Consulting MS AG), Dr. Thomas Letsch (KFMV Zürich) Eintritt: für Mitglieder (plus Begleitperson) kostenlos, Nicht-Mitglieder

CHF 50.- Anmeldung: www.kfmv-zürich.ch oder E-Mail an nicole.vurma@kfmv-zuerich.ch

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments