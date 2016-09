The Global Fund führt Cornerstone OnDemand ein, um die Kultur des kontinuierlichen Lernens zu fördern

Vor der Zusammenarbeit mit Cornerstone hatte The Global Fund verschiedene manuelle und hausintern entwickelte Systeme genutzt, um das Training und die Entwicklung ihrer Belegschaft zu managen.

Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD) hat heute bekannt gegeben, dass The Global Fund - eine internationale Institution zur Finanzierung der Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria - Cornerstone Learning und Cornerstone Extended Enterprise zur Förderung und zum Training ihrer Mitarbeiter und Partner ausgewählt hat. Die Vereinbarung, welche bereits im Frühjahr 2016 unterzeichnet wurde, ermöglicht einen einfachen Zugang zu den aktuellsten Online-Training- und Lerntools für Tausende ihrer externen Mitarbeiter rund um die Welt.

Mit Sitz in Genf beschäftigt The Global Fund tausende Mitarbeiter aus über 100 Nationen mit den verschiedensten Werdegängen und Charakteristiken, aber alle haben ein Ziel: Das Sammeln von finanziellen Mitteln und die Erzeugung öffentlicher Aufmerksamkeit, um AIDS, TB und Malaria auszurotten. Seit der Gründung im Jahre 2002 hat The Global Fund viele Programme unterstützt, die bisher mehr als 20 Millionen Leben gerettet haben. Um diese grossartige Arbeit weiter zu gewährleisten, suchte das Institut nach einem ganzheitlichen Learning Management System (LMS), um seine Mitarbeiter mit Hilfe neuster Lernmethoden effizienter zu trainieren und zu fördern.

Vor der Zusammenarbeit mit Cornerstone hatte The Global Fund verschiedene manuelle und hausintern entwickelte Systeme genutzt, um das Training und die Entwicklung ihrer Belegschaft zu managen. Die Organisation brauchte eine mobile, fertig zu nutzende Lösung, welche nicht nur die diversen Anforderungen der Mitarbeiter und Partner im Büro und «on-the-go» unterstützte, sondern die auch mit den sich ständig ändernden Informationen und Protokollen von globalen Gesundheitsorganisationen, Regierungen und anderen non-profit Stakeholdern Schritt halten konnte.

Mit Cornerstone Learning und Cornerstone Extended Enterprise zielt The Global Fund darauf ab:





ihrer Belegschaft und ihren globalen Netzwerken durch Cornerstones Cloud-basierte Plattformen den sofortigen Zugriff aufs Training zu ermöglichen - jederzeit und überall;

Selbstentwicklung zu fördern und die Expertise ihrer Belegschaft und ihrer Partner zu erhöhen;

Eine ganzheitliche Ansicht über die Kompetenz der gesamten Belegschaft zu erhalten und somit Qualifikationslücken durch notwendige Trainingskurse zu schliessen;

Compliance, automatisierte Prozesse und verbesserte organisatorische Transparenz zu gewährleisten, damit der Fokus auf mehr strategische Initiativen erweitert werden kann.

«Uns wurde schnell klar, dass wir kein ganzheitliches Konzept für die Entwicklung und Förderung unserer Belegschaft gewährleisten konnten, ohne über die richtige Plattform zu verfügen, deren Bandbreite man je nach Bedarf herauf- oder herabsetzen kann. Wir erkannten, dass Cornerstone die flexibelste Lösung und die vielfältigste Funktionalität besass», erklärte Andrew Tatam, IT-Business-Partner Manager bei The Global Fund. «Wir wollten einen Partner in Sachen Technologie, der unser Geschäftsmodell versteht wie auch die Entwicklung unserer Mitarbeiter unterstützt. In der kurzen Zeit, die wir mit Cornerstone zusammengearbeitet haben, sehen wir bereits die positiven Resultate und sie halfen uns dabei neue Wege einzuschlagen, um den operativen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter wie auch unserer Partner zu einem Höchstmass zu verhelfen.»

«The Global Fund hat inspirierende Arbeit geleistet und zum grossen Erfolg der Rettung von Menschenleben beigetragen. Die Organisation zielt auf einen mehr strategischen Ansatz ab, indem sie ihrer Belegschaft und ihren Partnern einen Weg ebnet, auf dem diese auf individueller Basis wachsen können. Währenddessen kann den sich ständig wandelnden Informationen über Krankheiten nachgekommen werden, um die Fortbildung der Organisation zu unterstützen. Mit diesem fortwährenden Fokus auf Förderung und Entwicklung habe ich keine Zweifel, dass The Global Fund seiner Mission AIDS, Tuberkulose und Malaria auszurotten, stärker denn je nachgehen kann», erklärte Vincent Belliveau, Executive Vice President & General Manager of Europe, Middle East and Africa (EMEA), bei Cornerstone OnDemand.

