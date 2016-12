Talentsuche im Ausland: Kritische Herausforderung für KMU

Für drei Viertel der KMU ist die Identifikation guter Mitarbeitender dabei die grösste Herausforderung. Photo credit: Samuel Mann via Foter.com

Dabei gelten in jedem Markt sehr unterschiedliche Erfolgsfaktoren. Dies zeigt eine jüngste KMU-Umfrage von Switzerland Global Enterprise (S-GE) sowie die Expertise von BRAINFORCE®.

Niederlassungen sind ein wichtiger Schritt für die Internationalisierung von KMU, Tendenz steigend. Über 40% der Befragten beschäftigen bereits heute Personal im Ausland, ein Viertel plant Neueinstellungen in den kommenden 18 Monaten.

Gute Mitarbeiter finden: Schlüssel zu internationalem Wachstum

«Die Frankenstärke und die Verschiebung des globalen Konsums nach Asien treiben KMU dazu, sich intensiver und breiter zu internationalisieren», erläutert Alberto Silini, Leiter Beratung bei Switzerland Global Enterprise. «Eine Filiale im Ausland mit eigenen Mitarbeitenden zu gründen, ist dabei ein kritischer Schritt - denn mehr Wachstum lässt sich insbesondere in fernen Märkten oft nur mit einer grösseren Nähe zum Kunden realisieren.» Die Mitarbeitenden der befragten KMU dienen daher zu über 40% dem Vertrieb, Marketing oder Kundendienst und bearbeiten den Markt so intensiver als es häufig nur mit einem Distributionspartner möglich wäre.

Für drei Viertel der KMU ist die Identifikation guter Mitarbeitender dabei die grösste Herausforderung. «Meist besitzt ein KMU, das im Markt noch neu und wenig bekannt ist, kaum die Reputation und Attraktivität für die Rekrutierung eines erfahrenen lokalen Managers - den es zum Aufbau einer Filiale braucht», so Martin Schneider, CEO und Inhaber BRAINFORCE AG. «Eine Option zum Überspringen dieser Hürde ist die Anstellung eines Interim-Managers, ein Unternehmen spart sich dabei die meist sehr teure Lernkurve im Zielmarkt.»

Ratschläge für die Talentsuche in Deutschland, USA und China

Grundsätzlich sollte die Gründung einer Filiale und die Suche von Mitarbeitern gründlich vorbereitet werden, denn bei der Talentsuche und Rekrutierung in den für KMU wichtigsten Zielmärkten Deutschland, den USA und China gilt es, sehr unterschiedliche rechtliche und kulturelle Rahmenbedingungen zu beachten. «Während zum Beispiel in Deutschland persönliche Empfehlungen für einen neuen Mitarbeitenden tatsächlich oft weiterhelfen können, gilt es in den USA die Referenzen jeweils kritisch zu prüfen. In China dagegen sollten Empfehlungen für einen Kandidaten sehr vorsichtig bewertet werden», so Schneider.

