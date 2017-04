Swatch Group mit dem besten Resultat im Reputationsranking 2017

Von links nach rechts: Nick Adams, Vice President & Strategic Consulting Director, Reputation Institute; Roman Geiser, CEO, Farner Consulting AG; Nicolas G. Trad, Executive Partner Middle East & Africa, Reputation Institute

Bereits zum zweiten Mal gibt das Reputation Institute die jährliche Rangliste der 50 angesehensten Unternehmen der Schweiz bekannt. 2017 sichert sich die Swatch Group in einem «Fotofinish» den ersten Platz, dicht gefolgt vom Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli und der Migros. Aufsteiger des Jahres sind die Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Gemäss den Studienautoren des «Switzerland RepTrak 50» nahm die Relevanz der CSR-Dimensionen als stärkste Reputationstreiber nochmals deutlich zu. Die Mehrheit der Befragten ist unsicher, welchen Aktivitäten die Firmen in diesen Themenfeldern nachgehen.

Die Top 10 zeigt sich für 2017 gegenüber dem Vorjahr relativ stabil; wieder ist die Uhren- und die Retailbranche besonders stark vertreten. Die Top 4, also die Swatch Group, Lindt & Sprüngli, die Migros und Hilti, erreichen Scores von über 80 und schneiden damit allesamt «exzellent» ab. Den grössten Sprung nach vorne hat dieses Jahr die SBB gemacht und ist neu in den Top 50. Mit einem Plus von 6.5 verpassen die SBB nur haarscharf die Marke von 70 Punkten und landen direkt auf Platz 33. Ebenfalls deutlich zugelegt im Vergleich zu 2016 haben Amag (+6.0 Punkte), Sulzer (+5.4 Punkte), die Zürcher Kantonalbank (+5.1 Punkte), und Hilti (+4.7 Punkte).

Die Top 10 im diesjährigen Switzerland RepTrak® 50:

1. Swatch Group

2. Lindt & Sprüngli

3. Migros

4. Hilti

5. Patek Philippe

6. Rolex

7. Raiffeisen Gruppe

8. Coop

9. Schindler

10. Breitling

In der Schweiz nimmt die Bedeutung der CSR-Dimensionen weiter zu

Der Impact der CSR-Dimensionen «Citizenship» (+2.4%) und «Corporate Goverance» (+0.9%) auf das Gesamtresultat ist 2017 nochmal grösser geworden - nur übertroffen vom Treiber «Produkte und Dienstleistungen». Auffallend: Fast drei Viertel der Befragten (72% respektive 74%) gaben in Bezug auf diese beiden Reputationstreiber zu Protokoll, dass sie «unsicher» oder «neutral» seien, was die Aktivitäten von Unternehmen in diesen Bereichen betrifft. Es wird deutlich, dass Schweizer Firmen hier entweder zu wenig - oder zu wenig überzeugend - kommunizieren.

Männer bewerten anders als Frauen, Deutschschweizer anders als Romands

In Bezug auf demographische Auffälligkeiten sticht ins Auge, dass Frauen ganz generell Unternehmen etwas besser bewerten als Männer (67.6 vs. 66.0). Dasselbe gilt für die Westschweiz: Hier schneiden Firmen insgesamt besser ab als in der Deutschschweiz (68.3 im Westen, 65.6 im Osten). Auch die Einkommensklasse hat einen Einfluss. Je höher das Einkommen, desto besser werden die Unternehmen bewertet: Die Werte reichen von 69.5 am oberen Ende der Einkommensskala bis zu 66.7 bei den tiefsten Einkommen. Mit Blick auf die Altersgruppen ist festzuhalten, dass bei den Millennials der Technologiesektor besser abschneidet als bei älteren Befragten. Dafür sind die Jungen gegenüber der Pharma- und der Food & Beverage-Branche eher kritisch eingestellt.

Zudem ist zu erkennen, dass Unternehmen bei den emotionalen Dimensionen in der Schweiz durchschnittlich leicht besser bewertet werden, als dies international der Fall ist (66.0 vs. 63.1). Bei den rationalen Grössen stuft das Schweizer Publikum die internationalen Player allerdings höher ein.

Die Methode

Switzerland RepTrak ist die grösste Reputationsstudie, die in der Schweiz durchgeführt wird. In über 8'800 Interviews wurden Schweizerinnen und Schweizer während der vergangenen Monate zu ihrer Einstellung gegenüber ausgewählten Unternehmen befragt. Abgefragt wurden dabei neben den umsatzstärksten Unternehmen auch die grössten Finanzinstitute und Versicherungskonzerne der Schweiz. Die Gesamtbeurteilung fusst auf der «emotionalen Bindung» der allgemeinen Öffentlichkeit mit dem Unternehmen, die sich in «Ausmass an Vertrauen», «Bewunderung», «Wertschätzung» und einem «allgemein guten Gefühl» ausdrücken lässt. Diese globale Einschätzung wird im RepTrak® Framework entlang der sieben wichtigsten Reputationstreiber aufgeschlüsselt:

- Produkte und Dienstleistungen

- Innovation

- Performance

- Führungskultur

- Attraktivität als Arbeitgeber

- Gesellschaftliche Verantwortung

- Corporate Governance

Eine «exzellente» Reputation entspricht dabei einem globalen RepTrak® Pulse von 80 oder mehr. Ein Wert von 70-79 gilt als «stark», 60-69 wird als «durchschnittlich» bewertet. Die Swatch Group erzielt als Siegerin des diesjährigen Rankings 82.1 Punkte, für den Sprung in die Top 50 waren 62.8 Punkte nötig.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments