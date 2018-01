SV Group hebt Mindestlöhne in der Schweiz weiter an

Von der Lohnerhöhung in 2018 werden sowohl die ungelernten Mitarbeitenden als auch die Mitarbeitenden mit einer Berufslehre des Gastronomie- und Hotelmanagement-Unternehmens profitieren.

Damit liegen die Löhne der Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe deutlich über den im Landes-Gesamtarbeitsvertrag des Gastgewerbes vereinbarten Mindestlöhnen (L-GAV). Darüber hinaus wird die SV Group individuelle Lohnerhöhungen vornehmen für Mitarbeitende, die sich durch besonders gute Leistungen auszeichnen. Die Erhöhung der SV Mindestlöhne sowie die individuelle Lohnrunde erfolgen per 1. April 2018.

Von der Lohnerhöhung in 2018 werden sowohl die ungelernten Mitarbeitenden als auch die Mitarbeitenden mit einer Berufslehre des Gastronomie- und Hotelmanagement-Unternehmens profitieren. Mitarbeitende ohne Berufslehre verdienten bislang CHF 3'700; ab April 2018 werden es CHF 3'800 sein. Zum Vergleich: Der L-GAV-Mindestlohn liegt bei CHF 3'417. Auch die Mindestlöhne für gelernte Mitarbeitende werden wie schon in 2017 auch in 2018 angehoben. Neu beträgt der Lohn nach einer zweijährigen Lehre CHF 3'900 und nach einer dreijährigen Lehre mindestens CHF 4'250.

Darüber hinaus werden individuelle Lohnanpassungen vorgenommen, um die guten Leistungen und das grosse Engagement der Mitarbeitenden zu honorieren. Daniel Meier, Chief Human Resources Officer der SV Group: «Wir bieten unseren Mitarbeitenden faire Löhne, attraktive Lohnnebenleistungen sowie ein breites Fortbildungsangebot. Dies und unsere Unternehmenskultur zeichnen uns als attraktive Arbeitgeberin aus.»

