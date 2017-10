Stellen-Rekord – 9.5% mehr Angebote im letzten Monat

Besonders hoch war die Nachfrage nach Spezialisten in den Bereichen Facility-Management, Verwaltung, Buchhaltung, Pharma und Logistik.

Seit der Einführung des Index im Jahr 2012 ist dies der grösste monatliche Zuwachs. Der Wert übertrifft den bisherigen Höchststand von +8,5% vom September 2016. Dies ist fast doppelt so hoch wie der bisherige Durchschnittswert von 5.1% in diesem Zeitraum.

Die Romandie verzeichnete mit einem Zuwachs von +13,1% zwischen August und September eine der höchsten Wachstumsraten seit 2012. In der Deutschschweiz, auf die 9 von 10 Stellenangeboten entfielen, betrug die Zunahme im gleichen Zeitraum +9,1%. Am stärksten fiel das Wachstum im Mittelland und in der Nordschweiz aus. Hier nahmen die Stellenangebote zwischen August und September um 16,9 bzw. 10,4% zu.

«Wir beobachten einen anhaltenden Zuwachs der Stellenangebote für Spezialisten in international ausgerichteten Branchen wie Pharma und Logistik. Aufgrund der bevorstehenden Budgetsaison ist auch eine besonders starke Nachfrage nach Verwaltungs- und Buchhaltungsspezialisten auszumachen. Da viele Immobilienprojekte noch vor dem Winter zum Abschluss kommen sollen, sind auch in diesem Bereich Spezialisten wie beispielsweise Facility-Manager sehr gefragt», erklärt Nicolai Mikkelsen, Direktor bei Michael Page.

