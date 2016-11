Staff Finder steigt in die Gesundheitsbranche ein

Ab sofort sind auf dem On-Demand-Arbeitsmarkt Profile für Gesundheitsberufe aller Ausbildungsstufen zu finden.

Ab sofort können sich dort Fachkräfte im Gesundheitswesen registrieren, damit Spitäler, Kliniken, Alters- und Pflegeheime und Spitex-Betriebe flexibel und kurzfristig qualifizierte Mitarbeitende finden können.

Der Personalmangel im Gesundheitswesen ist akut: Laut einer Studie des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Obsan benötigen die Institutionen bis 2020 rund 25'000 zusätzliche Fachkräfte. Vor allem in der qualifizierten Pflege leidet die Branche unter permanentem Fachkräftemangel, da immer mehr ältere Menschen länger gepflegt werden müssen. Mit flexiblen Arbeitseinsätzen will STAFF FINDER dieser Entwicklung entgegenwirken. Ab sofort sind auf dem On-Demand-Arbeitsmarkt Profile für Gesundheitsberufe aller Ausbildungsstufen zu finden. So kann bei Personalengpässen kurzfristige und kurzzeitige Unterstützung für viele Pflegeberufe rekrutiert werden - inklusive Fachleute für Radiologie, Operationstechnik, Hebammen sowie Rettungs- und Transportsanitäter. Auch Spezialabteilungen wie IPS, OPS, Anästhesie und weitere sollen bedient werden können.

«Wir bieten den Arbeitgebern im Gesundheitswesen attraktive Konditionen und Arbeitnehmenden wie etwa Müttern und Vätern die Möglichkeit, der Branche auch mit kleinsten Pensen und höchster Flexibilität von 10 oder 20 Prozent erhalten zu bleiben. Auch Quer- und Wiedereinsteigerinnen eröffnen wir interessante Perspektiven», sagt Gianni Valeri, Managing Director Switzerland von STAFF FINDER, und erklärt: «Unsere vollautomatische Plattform ermöglicht es, flexible Einsätze kosteneffizient und mit kleinstem administrativen Aufwand abzuwickeln. Institutionen der Gesundheitsbranche erhalten so völlig neue Möglichkeiten, die schwankende Pflegeintensität mit flexiblen Arbeitseinsätzen im Sinne der Patienten zu gestalten».

Berufsumsteiger gezielter ansprechen

Die derzeitigen Abschlüsse in den Gesundheitsberufen decken nur knapp 60 Prozent des jährlichen Nachwuchsbedarfs. Um die Nachfrage mittelfristig besser zu decken, ist STAFF FINDER daher mit verschiedenen Partnern eine Kooperation eingegangen: Potenzielle Berufsumsteigerinnen und -umsteiger sollen gezielter angesprochen werden. Denn wer über eine Matura oder einen Abschluss auf Tertiärstufe verfügt, kann eine HF-Ausbildung im Gesundheitsbereich absolvieren. Dank Bildungsangeboten mit zeitlich flexibler Gestaltung wird aus dem Carrosseriespengler ein Pflegefachmann oder aus der technischen Kauffrau eine Fachfrau Operationstechnik.

