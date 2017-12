Sozialhilfebeziehende in der Schweiz 2016

Die Quote der wirtschaftlichen Sozialhilfe erreichte 2016 einen Wert von 3,3 Prozent. Photo by kozumel on Foter.com

Um die Sozialhilfe in der Schweiz differenziert betrachten zu können, müssen auch die 25 544 Beziehenden aus dem Flüchtlingsbereich sowie die 55 504 Beziehenden aus dem Asylbereich berücksichtigt werden, zu denen das Bundesamt für Statistik (BFS) erstmals Zahlen veröffentlicht.

Diese Medienmitteilung und weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Website des BFS und im Anhang als Download.

