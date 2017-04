Selbstvertrauen stärken für Einsteiger

Cover «Selbstvertrauen stärken für Dummies»

Lernen Sie, wie Sie am Arbeitsplatz, in einer Beziehung oder in einer Runde mit fremden Menschen Ihren Stärken vertrauen können. Erfahren Sie, was Selbstbewusstsein ausmacht, und wie Sie es entwickeln können, wie Sie mit Erwartungen anderer umgehen und wie Sie Ihren eigenen Standpunkt freundlich und gelassen vertreten.

Fühlen Sie sich oft als Marionette fremdbestimmt den Entscheidungen anderer ausgeliefert und würden gerne selbst die Heldenrolle in ihrem Leben übernehmen? Mit Selbstvertrauen stärken für Dummies können Sie entdecken wo sie heute stehen, sich ihre Wünsche ausmalen, den Weg planen, Motivation aufbauen, Gefühle in den Griff bekommen. Kennen Sie schon denPapagei auf ihrer Schulter? Haben Sie schon einmalmentale Dehnübungengemacht?

In diesem Buch zeigen Ihnen die Autoren Brinley Platts und Kate Burton, die Koautorin von »Neuro-Linguistisches Programmieren für Dummies«, wie Sie am Arbeitsplatz, in einer Beziehung oder in einer Runde mit fremden MenschenIhren Stärken vertrauenkönnen. Sie erfahren, was Selbstbewusstsein ausmacht, und wie Sie es entwickeln können, wie Sie mit Erwartungen anderer umgehen und wie Sie Ihren eigenen Standpunkt freundlich und gelassen vertreten.Übungen und Checklistenhelfen Ihnen, sich Ihrer Stärken bewusst zu werden und Ihre Zweifel zu überwinden.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments