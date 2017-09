Schweizer Lunch-Check übernimmt Edenred Suisse SA (Ticket Restaurant)

Der Erwerb dieses Unternehmens erfolgte im Rahmen der geplanten verstärkten Präsenz in der Suisse Romande. Nach der Übernahme verfügt Lunch-Check nun über eine lokale Vertretung in Crissier. Alle Mitarbeitenden von Edenred Suisse SA wurden übernommen und werden zukünftig die Kunden und angeschlossenen Gastronomie-Betriebe in der französischen Schweiz betreuen sowie aktiv bei der weiteren Marktentwicklung mitwirken.

Für die bestehenden Kunden in der Schweiz von Edenred Suisse SA bedeutet die Übernahme durch Lunch-Check eine willkommene Möglichkeit zum Wechsel auf die moderne, gebührenfreie Karten-Lösung, welche bei über 7'000 Gastronomie-Betrieben akzeptiert ist und in ca. 750 Unternehmen mit über 70'000 Arbeitnehmern genutzt wird.

Die Kunden von Schweizer Lunch-Check profitieren neben der unmittelbaren Präsenz in diesem Marktgebiet von etwa 1'000 zusätzlichen Gastronomiebetrieben, welche zukünftig auch die Lunch-Check Karte akzeptieren werden. Das bereits grösste Schweizer Angebot wird also noch weiter wachsen.

Bei Schweizer Lunch-Check ist man überzeugt, dass durch diese Übernahme vielversprechende Resultate erzielt werden, wertvolle Synergien genutzt und vor allem für neue und bestehende Kunden grosse Vorteile erbracht werden können.

