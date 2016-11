Schweizer Arbeitnehmer ticken anders

Tabelle 1: Faktoren für die Gewinnung von Arbeitnehmern (Quelle: Willis Towers Watson Global Workforce Study)

Dass es in der Schweiz Nachholbedarf bezüglich der Modernisierungsagenda im Human Resources Management gibt, zeigen zwei aktuelle Studien von Willis Towers Watson. Sie decken auf, dass die Sichtweisen von Arbeitnehmern und -gebern bezüglich wichtiger Faktoren für die Gewinnung, Bindung und Motivation von Mitarbeitenden zum Teil noch weit auseinanderliegen. Dies und Lücken in der Führungskompetenz gefährden das nachhaltige Engagement der Mitarbeitenden und damit den Unternehmenserfolg.

Nicht nur das Gehalt macht einen Arbeitgeber attraktiv

Auf europäischer Ebene zählen Grundgehalt (1), Jobsicherheit (2) sowie eine herausfordernde Tätigkeit (3) zu den am häufigsten genannten Gründen für die Attraktivität eines Arbeitgebers aus Arbeitnehmersicht. Diese Faktoren werden auch in der Schweiz zuerst genannt, allerdings in einer anderen Reihenfolge. Hierzulande steht die herausfordernde Tätigkeit an erster Stelle, gefolgt von Grundgehalt und Jobsicherheit. Damit platziert das Salär im Vergleich zu 2014 (Rang 6) und 2012 (Rang 4) neu in den Top 3.

«In Europa wird das Grundgehalt seit Jahren an erster Stelle genannt. Dass dieser Faktor nun in der Schweiz an Bedeutung gewonnen hat, führen wir auf die subjektiv empfundene wirtschaftliche Unsicherheit auch hierzulande zurück. Deutlich wird insgesamt, dass Grundbedürfnisse der Tatigkeit wie z.B. Vergütung, Jobsicherheit und ähnliches an Bedeutung gewinnen», erklärt Olaf Lang, Leiter des Beratungsbereiches Talent & Rewards bei Willis Towers Watson. Mit Jobsicherheit ist nicht nur die Sorge um den Stellenverlust, sondern auch die Kontinuität, die Stabilität einer Tätigkeit oder die allgemeine Karrieresicherheit gemeint.

Weitere Unterschiede zur globalen Stichprobe zeigen sich in der für Schweizer Arbeitnehmer grösseren Relevanz bezüglich kompetenter Kollegen, flexibler Arbeitsgestaltung sowie Pendelzeiten zum Arbeitsplatz. Spielt letzteres für die Mitarbeitergewinnung eine weniger wichtige Rolle, landet die Nähe zum Arbeitsplatz bei den wichtigsten Faktoren für die Mitarbeiterbindung sogar auf Platz 3. Bezüglich Bindung nennen die Arbeitnehmer an erster bzw. zweiter Stelle ein attraktives Gehaltspaket und die Möglichkeiten der Karriereentwicklung. «Dass für die Mitarbeiterbindung andere Faktoren zu beachten sind, ist wichtig zu wissen und in der HR-Strategie zu berücksichtigen. Denn sind diese Faktoren nur durch einen Wechsel realisierbar, profitieren Schweizer Arbeitnehmer vom immer noch gesunden Arbeitsmarkt», betont Olaf Lang.

Nachholbedarf bei den Arbeitgebern

Bei den Arbeitgebern besteht Nachholbedarf, was die Einschätzung der wichtigsten Mitarbeiterinteressen betrifft. Bei diesen steht das Gehaltspaket als abzusicherndes Grundbedürfnis an erster Stelle. Erst dann folgen Karrierechancen, Jobsicherheit oder die Nähe zum Arbeitsplatz. Auch bei anderen Bindungsfaktoren schätzen die Arbeitgeber die Wichtigkeit anders beziehungsweise gar falsch ein. So spielt gemäss der Willis Towers Watson Global Workforce Study 2016 für die Mitarbeitenden zum Beispiel das Verhältnis zum Vorgesetzten oder die flexible Arbeitsgestaltung keine Rolle beim Entscheid, einem Unternehmen treu zu bleiben.

Um das Mitarbeiterengagement zu bewerten, wurden in der Studie die Arbeitnehmer nach den Komponenten Engagement, Befähigung und Energie befragt. Während es zwischen den globalen und EMEA Resultaten keinerlei Unterschiede in den Top 5 gibt, sieht das Ergebnis in der Schweiz bezüglich der Treiber des nachhaltigen Engagements anders aus. Hier wird die Supervision durch den Vorgesetzten als viel relevanter eingeschätzt als auf europäischer und globaler Ebene. Gleich wichtig wie ihre ausländischen Kollegen bewerten Schweizer Mitarbeitende das Ziel- und Strategieverständnis, ihnen sind aber Unternehmensimage und Integrität wichtiger. Ausserdem zählen sie Gehalt und Sozialleistungen und die Eigenverantwortung zu den Top 5 Faktoren für ein nachhaltiges Engagement ihrerseits.

In den letzten vier Jahren haben sich die Prioritäten der Schweizer Arbeitnehmer verändert. Neben der Supervision massen sie 2016 klaren Zielen/Zielvereinbarungen sowie dem Image und der Integrität des Unternehmens am meisten Bedeutung zu. 2014 stand dagegen Kommunikation an erster Stelle und zwei Jahre zuvor Senior Leadership. «Kernaufgabe der Personalführung ist es, für ein nachhaltiges Mitarbeiterengagement zu sorgen. Da sich in Abhängigkeit vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld die Prioritäten der Mitarbeitenden schnell verändern können, müssen Unternehmen flexibler in ihren Reaktionszeiten werden», fasst Max Siessegger, Berater bei Willis Towers Watson, zusammen.

Lücken in der Führungskompetenz

Wenn es um die Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden geht, spielen Führungskompetenzen eine Schlüsselrolle. Ist es global das Top-Management, nimmt in der Schweiz der direkte Vorgesetzte als Antriebsfeder für ein nachhaltiges Engagement eine wichtigere Rolle ein. Neben Fachkompetenz braucht es entsprechend im mittleren Management bereits ausreichend Führungskompetenz, damit die Soft Skills nicht zu kurz kommen. Zwar sind 62% der befragten Unternehmen der Meinung, dass sie die Entwicklung von Führungskräften fördern, die fähig sind, sich verändernde Anforderungen zu bewältigen. Dennoch sagen weniger als die Hälfte der befragten Mitarbeitenden, dass Führungspersonen ein hohes Ansehen im Unternehmen geniessen. Gleichzeitig sind global nur 42% der Meinung, dass ihr Vorgesetzter die nötigen Fähigkeiten besitzt. «Hier tut sich eine Schere auf, die sich negativ auf den Unternehmenserfolg auswirken kann. Denn Arbeitnehmer mit effizienten Führungskräften sind eher hochmotiviert», erklärt Siessegger.

Zu den Führungskompetenzen gehört auch das Performance Management. Hier identifizieren die Studien von Willis Towers Watson eine zusätzliche verpasste Chance. Nur etwa je ein Drittel der befragten Schweizer Arbeitnehmer sagen, dass ihr Unternehmen ihnen den Performance Management Prozess gut erklärt oder dass ihre Mitarbeiterbeurteilung ihnen geholfen hat, sich zu verbessern. Damit liegen Schweizer Unternehmen unter dem internationalen Durchschnitt, wenn es um die Fähigkeit geht, Ziele und Zielvereinbarungen klar zu kommunizieren.

Die Digitalisierung wandelt Verhältnis von Unternehmen und Mitarbeitenden

Auf einen tiefgreifenden Wandel in der Arbeitswelt macht HR-Experte Lang aufmerksam: «Durch die Digitalisierung stehen völlig neue Arbeitsmittel und Informationsquellen zur Verfügung. In der Folge wird sich das Verhältnis von Unternehmen und Mitarbeitern grundlegend wandeln.» Die gewohnten festen Formen lösen sich dabei auf: Wer heute Freelancer ist, arbeitet morgen vielleicht festangestellt und entscheidet sich später eventuell für einen Teilzeitjob. Damit wandelt sich auch das Unternehmen von einem «Heimathafen», in dem sich Mitarbeiter treffen und etwas gemeinsam erarbeiten, hin zu einem Platz, an dem Arbeit organisiert und Talente identifiziert werden.

Aufgrund der neuen technischen Unterstützungsmöglichkeiten wird sich die Aufteilung in hochqualifizierte und unterstützende Tätigkeit drastisch verändern. «Unternehmen werden daher künftig noch genauer als bisher schauen müssen, welches Know-how sie für welche Aufgaben benötigen und mit welchen Angeboten - seien es Gehalt, Arbeitsinhalte, Betriebsklima oder Entwicklungschancen - sie die passenden Mitarbeiter oder Freelancer gewinnen können. Damit steigen nicht zuletzt die Anforderungen an die Führungskompetenzen der Manager», betont Lang.



