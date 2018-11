schillingpartners baut das Executive Search Team aus

Von links nach rechts; Betina Balitzki, Daniela Beyrouti und Nicole Diermeier

Seit 1. Oktober 2018 ist Daniela Beyrouti als Partnerin Industrie und Konsumgüter bei schilling partners ag aktiv. Sie blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Executive Search in der Schweiz, Europa und den USA zurück und arbeitete zuletzt als Managing Partner in einem renommierten, global tätigen Executive-Search-Unternehmen in der Schweiz. Durch ihre fundierten Branchenkenntnisse und ihr grosses lokales und internationales Netzwerk von Kundinnen und Kunden sowie Kandidatinnen und Kandidaten bearbeitet sie anspruchsvolle Suchmandate im Bereich Geschäftsleitungsmitglieder und Schlüsselfunktionen in der Industrie und der Konsumgüterbranche.

Für die Definition und Umsetzung von Suchstrategien greift Daniela Beyrouti auf umfangreiche Führungserfahrung, ein hohes Verständnis für strategische Fragestellungen sowie eine breite Expertise in allen Führungsfunktionen und einer Vielzahl von Branchen zurück.

Nicole Diermeier ist als Director für den Bereich öffentliche Verwaltung, Transport sowie Tourismus bei der schilling partners ag tätig. Sie verfügt über langjährige Führungserfahrung, acht Jahre davon als Geschäftsleitungsmitglied in einem grossen Tourismusunternehmen. Ihre fundierte Branchenexpertise nutzt sie im Austausch mit ihren Kundinnen und Kunden sowie potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten, um anspruchsvolle Suchmandate für offene Positionen im obersten Management zielgerichtet abzuwickeln.

In ihrer Tätigkeit greift sie auf umfangreiche Erfahrung aus operativen Führungsrollen sowie auf ihr Verständnis für strategische Fragestellungen zurück, was sie zur gefragten Sparringspartnerin für Entscheidungsträger auf Stufe Geschäftsleitung und Verwaltungsrat macht.

Betina Balitzki ist als Senior Consultant bei schilling partners ag aktiv. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung, unter anderem in nationalen und internationalen Telecom- und Technologieunternehmen. Ihre umfangreichen Erfahrungswerte nutzt sie im Austausch mit ihren Kundinnen und Kunden und potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten sowie für die erfolgreiche Abwicklung anspruchsvoller Suchmandate für Geschäftsleitungsmitglieder und Schlüsselfunktionen.

Betina Balitzki greift auf einen reichen Erfahrungsschatz in leitenden Positionen in verschiedenen Telecom- und IT-Firmen zurück. Während ihrer Laufbahn war sie unter anderem als Leiterin Human Resources, Leiterin Diversity und Mitglied der Geschäftsleitung tätig, bevor sie in den Executive Search wechselte.

