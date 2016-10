SAP SuccessFactors erzielte ausserdem auf einer Skala von 1,0 bis 5,0 die Höchstnote 3,85 im Anwendungsfall «European Headquartered Midmarket HCM Suite (1K–5K)», wie Terumo, ein Anbieter von Medizintechnik, verdeutlicht. Photo credit: .reid. via Foter.com

Diese Anwendungsfälle sind «HCM-Suite für Kernfunktionen im HR und für das Talentmanagement für grössere globale Unternehmen mit mehr als 5'000 Mitarbeitern» (Core HR + Talent HCM Suite for Larger Global Organizations) sowie «HCM-Suite für mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa und 1'000 bis 5'000 Mitarbeitern» (European Headquartered Midmarket HCM Suite).

Im Anwendungsfall «Core HR + Talent HCM Suite for Larger Global Organizations (>5K)» erhielt SAP SuccessFactors auf einer Skala von 1,0 bis 5,0 die Spitzennote 4,02, wie Edgewell Personal Care, ein Anbieter von Körperpflegeprodukten, veranschaulicht. «Das Personalmanagement auf globaler Ebene wird immer komplexer. Wir sind daher sehr froh, dass wir uns für SAP-SuccessFactors-Lösungen entschieden haben», sagte Jermaine Holt, Direktor von Global Business Services - HR bei Edgewell Personal Care. «Die SAP SuccessFactors HCM Suite umfasst intuitive und umfassende HR-Lösungen, mit denen wir im gesamten Unternehmen Mitarbeitende einbinden und auf der Basis von Daten personalwirtschaftliche Entscheidungen treffen können. Gleichzeitig profitieren wir von beträchtlichen Kosteneinsparungen.»

SAP SuccessFactors erzielte ausserdem auf einer Skala von 1,0 bis 5,0 die Höchstnote 3,85 im Anwendungsfall «European Headquartered Midmarket HCM Suite (1K-5K)», wie Terumo, ein Anbieter von Medizintechnik, verdeutlicht. «Eine HR-Strategie festzulegen, die uns hilft, unsere Geschäftsziele zu erreichen und gleichzeitig unsere Mitarbeitenden einzubinden, steht für unser Unternehmen an erster Stelle», sagte Laure Tournefier, Vice President von HR bei Terumo. «Mit Hilfe von SAP SuccessFactors waren wir in der Lage, unsere Abläufe zu vereinfachen und zu straffen. Und gleichzeitig konnten wir alle im Unternehmen unterstützen sowie die Flexibilität steigern und Innovationen vorantreiben. Alles auf Grundlage einer kosteneffizienten HR-Implementierung.»

Dies ist die erste «Critical Capabilities»-Studie von Gartner für HCM-Suites, die in der Cloud bereitgestellt werden. Anbieter wurden nach den folgenden entscheidenden Funktionen bewertet: Kernfunktionen in HR/Verwaltung von Arbeitgeberleistungen, Personalabrechnung, Personaleinsatzplanung, Talent-Management vor der Einstellung, Talent-Management nach der Einstellung, Berichtswerkzeuge/WFA/WFP, Technologie/Benutzeroberfläche, Gesamtzufriedenheit mit dem Produkt und Gesamtzufriedenheit mit der Beziehung zwischen Anbieter und Kunde.

«Wir investieren weiter in den einzigartigen Funktionsumfang unserer HCM-Suite», sagte Mike Ettling, President von SAP SuccessFactors. «Während sich kürzlich manche in unserer Branche eher auf Verunglimpfungen konzentriert haben, halten wir lieber an unseren Stärken fest: die Entwicklung attraktiver Software durch unsere herausragenden Mitarbeiter. Software, die wirklich weltweit einsetzbar ist und die engagierten Mitarbeiter unserer Kunden unterstützt. Wir sind stolz, dass Gartner unsere Leistungen auf diesem Gebiet gewürdigt hat. Rund um den Globus verlassen sich Kunden auf SAP, um ihre Geschäftsprozesse auf Basis unserer In-Memory-Datenbank SAP HANA durchgängig zu digitalisieren. Wir stehen mit führenden cloudbasierten HR-Funktionen an der Spitze dieses Wandels im Personalwesen und freuen uns über diese Auszeichnung von Gartner.»