Sales mit stärkstem Wachstum bei ausgeschriebenen Stellen (+11,3 %)

Nicolai Mikkelsen, Executive Director bei Michael Page

Landesweit betrug das monatliche Wachstum +2,3 % und lag im Jahresvergleich bei +12,1 % (Mai 2017 - Mai 2018), was der grössten Wachstumsrate im gleichen Zeitraum seit 2016 entspricht. Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen in der Deutschschweiz, auf die neun von zehn Stellenausschreibungen entfallen, wuchs um +2,1 %. Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen in der Romandie wuchs um +3,6 %.

«Die Tatsache, dass Unternehmen in Vertriebspersonal investieren, ist ein sicheres Zeichen ihres Vertrauens in die Wirtschaft, da sie eine wachsende Nachfrage ausmachen», sagte Nicolai Mikkelsen, Executive Director bei Michael Page.

Die Region Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO) verzeichnete mit +5,7 % von allen Regionen den stärksten monatlichen Zuwachs.

Mehr dazu im Anhang.

