Salärbroschüre HF 2017/2018

Grosse Lohnunterschiede nach Fachrichtungen (Foto: Pexels)

Wer ein Studium an einer Höheren Fachschule (HF) absolviert hat, kann ein Jahr nach Abschluss durchschnittlich mit einem Salär von CHF 85'300 rechnen und ist im Schnitt 31 Jahre alt. Die Unterschiede der Saläre nach Fachrichtungen sind jedoch erheblich. So verdient ein Hotelier-Restaurateur ein Jahr nach HF-Abschluss im Alter von 29 Jahren CHF 66'800 und 11 Jahre danach CHF 107'100. Ein Wirtschaftsinformatiker hingegen erhält nach einem Jahr im Alter von 34 Jahren ein Salär von CHF 98'500 und nach 9 Jahren CHF 122'000. Bescheiden sieht es bei den Rettungssanitätern HF mit CHF 74'100, den Sozialpädagogen HF mit CHF 69'700 oder den Tourismusfachpersonen HF mit CHF 68'300 ein Jahr nach ihrem HF-Studium aus.

An der Studie des ODEC, Verband der Diplomierten HF, haben insgesamt 3'772 Personen teilgenommen (2'226 HF-Diplomierte und 1'546 HF-Studenten). Die Salärbroschüre HF erscheint alle zwei Jahre und mit dieser Ausgabe bereits zum neunten Mal. Die Konstanz im Aufbau der Studie lässt Vergleiche über die Jahre hinweg zu und somit können langfristige Statistiken generiert werden.

Ein praxisorientiertes Studium an einer Höheren Fachschule (HF) zahlt sich aus: Deutlich zeigt sich ein Anstieg des Salärs nach dem Abschluss. Neueinsteiger, die ihren Abschluss vor weniger als zwei Jahren gemacht haben, verdienen zwar weniger, als Personen, die bereits über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügen. Im Vergleich zu Personen, die sich noch im HF-Studium befinden, können sie aber ihre Einkünfte durchschnittlich um CHF 10'000 steigern.

Grosse Lohnunterschiede nach Fachrichtungen

Ein 30-jähriger diplomierter Betriebswirtschafter HF erhält ein Jahr nach seinem HF-Abschluss ein durchschnittliches Jahressalär von CHF 91'000, mit 8 Jahren Berufserfahrung CHF 124'000. Er gehört somit zu den Bestbezahlten. Aber auch die dipl. Techniker HF der Fachrichtung «Informatik» verdienen 12 Jahre nach Abschluss rund CHF 120'000. Hingegen verdient ein 38-jähriger Diplomierter HF, der in der Fachrichtung «Sozialpädagogik» abgeschlossen hat, anfänglich nur rund CHF 70'000 und mit 8 Jahren Berufspraxis CHF 78'000, womit er am hinteren Ende der Lohnskala liegt.

Wer 2016 ein HF-Studium abgeschlossen hat, war durchschnittlich 31 Jahre alt. Den höchsten Altersdurchschnitt beim Studienabschluss weisst die Fachrichtung «Sozialpädagogik» mit 36 Jahren, den niedrigsten die Fachrichtung «Tourismus» mit 26 Jahren auf.

Lohnunterschiede nach Branchen

Betrachtet man die einzelnen Branchen, so verdienen die HF-Diplomierten der «Chemie/Pharma» (CHF 115'000), «Informatik-Dienstleistungen» (CHF 112'000) und «Banken/Versicherungen» (CHF 110'000) am meisten. Die Branchen «Tourismus» (CHF 78'000), «Event» (CHF 75'000) und «Sozialwesen» (CHF 76'000) hingegen liegen am unteren Ende der Lohnskala.

Reallohnerhöhung und bezahlte Überstunden

Per 2017 erhielten 41 Prozent der HF-Diplomierten eine Reallohnerhöhung, ein Minus von 4 Prozent gegenüber der letzten Erhebung von 2015/2016. An der Spitze liegt die Branche «Chemie/Pharma» mit 76 Prozent, einem Plus von 13 Prozent gegenüber der letzten Gehaltserhebung. Am wenigsten erhielt die Branche «Grafische Erzeugnisse» mit 17 Prozent, einen Minus von ganzen 19 Prozent im Vergleich zur letzten Studie.

Durchschnittlich werden bei 51 Prozent die Überstunden vergütet, dies sind 3 Prozent mehr als vor zwei Jahren. Bei den Mitgliedern der Geschäftsleitung werden mit 15 Prozent nur selten Überstunden ausbezahlt, bei den Projektleitern hingegen erhalten 67 Prozent die Überstunden vergütet.

Verteilung der Funktionen

Je nach Branche sieht das Verhältnis der Anstellung von Fach- zu Führungskräften verschieden aus. Wer in der «Hotellerie/Beherbergung» arbeitet, ist mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit in der Geschäftsleitung angestellt und gehört mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit zum Kader. Ähnlich sind die Funktionen im Bereich «Restauration/Gastronomie». In der Branche «Sozialwesen (ohne Heime)» ist die Anstellung in der Funktion einer Fachkraft mit 75 Prozent sehr wahrscheinlich.

Die Broschüre «Saläre HF 2017/2018» kann unter www.odec.ch/sal_d für CHF 50 bestellt werden.

