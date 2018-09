Ritterschlag auf Schloss Falkenstein?

Die Masterausbildung am Kurszentrum Aarau ist von den grössten schweizerischen Berufsverbänden bso und Systemis anerkannt. (Foto: Pixabay)

Nein, kein Ritterschlag auf Schloss Falkenstein, sondern das Masterzertifikat erwartete die 5 neuen Absolventen des Master-Lehrganges zum Systemisch-Lösungsorientierten Coach/Kurzzeitberater am vergangenen Freitagabend.

Ein erlesenes Nachtessen in der Schlossstube im Restaurant Schloss Falkenstein war der Höhepunkt nach einer intensiven und mehrjährigen Aus- und Weiterbildung am Kurszentrum Aarau. Den Mastertitel bekommt man nicht automatisch am Ende der 5 Ausbildungsmodule. Erst nach einer mindestens dreijähriger Praxis, dokumentierter Professionalität, nachgewiesener Eigenerfahrung und fachlicher Begleitung kann man diesen geschützten Titel erwerben.

Die Masterausbildung am Kurszentrum Aarau ist von den grössten schweizerischen Berufsverbänden bso und Systemis anerkannt. Das ermöglicht den Masterabsolventen einen vereinfachten Beitritt zu diesen Organisationen und die Verwendung ihres Qualitäts-Labels. Dieses ist wiederum für Ratsuchende eine Orientierungshilfe im grossen und unübersichtlichen Beratungsmarkt.

Um den Kontakt und Austausch untereinander zu stärken lud das Kurszentrum Aarau zur Feier auf Schloss Falkenstein auch die bereits früher zertifizierten Master ein. Nein, kein Ritterschlag, aber eine gelungene Begegnung von Altem und Neuem in ehrwürdigen Gemäuern.

