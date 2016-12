Rekord-Jahreszuwachs bei Stellenangeboten: +38,8%

Nicolai Mikkelsen, Direktor bei Michael Page

Dies ist der höchste Zuwachs für diesen Zeitraum seit dem Indexbeginn im Jahr 2012. Zwischen November und Dezember 2016 ist die Zahl der Stellenausschreibungen in der Schweiz zwar leicht gesunken (-1,3%), jedoch in geringerem Masse als der durchschnittliche saisonbedingte Rückgang (-3,2%).

Ein wesentlicher Rückgang an ausgeschriebenen Stellen wurde für diesen Zeitraum in weit weniger Berufsgruppen verzeichnet als in den Vorjahren.

Nicolai Mikkelsen, Direktor bei Michael Page, kommentiert: «Wir gehen davon aus, dass sich diese Trends auch 2017 fortsetzen - insbesondere in den Berufsgruppen, die bereits jetzt einen hohen Zuwachs aufweisen. Arbeitgeber werden in Verhandlungen mit Kandidaten weitere Leistungen anbieten müssen, um für Top-Kandidaten und Spezialisten attraktiv zu bleiben. Diese betreffen beispielsweise Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungen und flexible Arbeitszeiten.»

Die Deutschschweiz, auf die 9 von 10 neuen Stellen entfielen, zeigte mit +40,5% den höheren Zuwachs an Stellenangeboten zwischen Dezember 2015 - 2016 als die Romandie mit einem Anstieg von +28%. In beiden Regionen war die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen im letzten Monat (15. November - 15. Dezember 2016) leicht rückläufig (-1,3% bzw. -1,6%)

Im Jahresvergleich (Dezember 2015 - Dezember 2016) ist der Anstieg an Stellenangeboten in der Zentral- und der Ostschweiz mit +52,0% bzw. +68,1% am höchsten. Diese Regionen sind stark auf die Bereiche Gesundheitswesen, Produktion und Logistik fokussiert.

Die gesamte Medienmitteilung finden Sie im Anhang.

