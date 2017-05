Reden hilft! - Nationale Kampagne zum Tag der Selbsthilfe 2017

Gemeinschaftliche Selbsthilfe: Reden hilft!

Über 43'000 Menschen finden in über 2500 Selbsthilfegruppen in der ganzen Schweiz in schwierigen Lebenssituationen Halt und Unterstützung. Selbsthilfe Schweiz und die beteiligten regionalen Selbsthilfezentren wollen dies gerade auch bei jüngeren Menschen bekannter machen und starten deshalb ab dem 8. Mai eine Online-Kampagne.

Mehr dazu finden sie im Anhang.

