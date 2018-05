Randstad Award feiert 5-Jahr-Jubiläum

Worauf kommt es Bewerbern wirklich an, wenn sie nach einem neuen Arbeitgeber suchen? Was bewegt Mitarbeitende dazu, bei ihrem Job zu bleiben oder diesen zu verlassen? Und welches Unternehmen bewerten Schweizerinnen und Schweizer als attraktivsten Arbeitgeber des Landes? Diese Fragen werden in der Employer Branding Studie untersucht und an der Randstad Award Night beantwortet.

Neuer Sieger

In den vergangenen fünf Jahren gab es dreimal denselben Gewinner: Google Schweiz. Damit ist bereits klar, es wird 2018 einen neuen attraktivsten Arbeitgeber geben. Denn das Reglement besagt, dass ein Unternehmen nur dreimal innerhalb von fünf Jahren gewinnen kann. Wer dieses Jahr den Award gewinnt, wird am 25. April bekannt gegeben.

Der Randstad Award - Anerkennung und Ansporn

Der Randstad Award ist die Auszeichnung, die jedes Jahr an das Unternehmen mit dem besten Arbeitgeber-Image verliehen wird. Für die Gewinner ist er Anerkennung für die sorgfältige Pflege ihrer Marke. Der Preis soll aber auch Motivation für alle Unternehmen sein, permanent und intensiv an ihrem Image als attraktive Arbeitgeber zu arbeiten.

Hintergrundinformationen zur Arbeitgebermarke

Im Rahmen einer weltweiten Employer Brand Research werden potenzielle Mitarbeitende zwischen 18 - 65 Jahren zur Attraktivität der 150 grössten Firmen in ihrem Land befragt. Daraus resultiert schlussendlich der attraktivste Arbeitgeber der Schweiz, welcher am exklusiven Networking Event mit dem Randstad Award ausgezeichnet wird. Die Studie liefert umfassende Ergebnisse zum Employer Branding und hilft Unternehmen zu verstehen, wie sie als Arbeitgeber wahrgenommen werden.

