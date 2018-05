Randstad Award 2018: SWISS ist attraktivster Arbeitgeber der Schweiz

Christoph Ulrich, Head of Human Resources bei SWISS, Alana Gahler, Senior Manager Employee Experience bei SWISS, Taco de Vries, CEO Randstad Schweiz AG (Foto: Randstad Schweiz AG)

Die Fluggesellschaft Swiss International Air Lines (SWISS) ist im Rahmen einer festlichen Preisverleihung im «Aura» mit dem Randstad Award als attraktivster Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet worden. Der Award wurde am 25. April 2018 zum fünften Mal in der Schweiz verliehen. Untersucht wurde die Attraktivität von Unternehmen als potenzielle Arbeitgeber. Dazu wurden die Unternehmen nach 16 Kriterien beurteilt, die die Wahrnehmung der Arbeitgebermarke abbilden.

SWISS steigerte sich von Rang 4 im letzten Jahr auf Rang 1 und verbesserte sich vor allem in den Auswertungsdimensionen «Reputation» sowie «Lohn und Nebenleistungen». Ausserdem erzielte SWISS in der Kategorie «angenehme Arbeitsatmosphäre» eine höhere Punktzahl als im Vorjahr.

Christoph Ulrich, Head of Human Resources bei SWISS, freut sich: «SWISS ist schon immer eine starke Unternehmensmarke. Dass wir nun mit unserer Arbeitgebermarke nachziehen, freut mich ganz besonders. Es ist uns wichtig, eine starke Marke auf dem Arbeitgebermarkt zu etablieren, die es uns ermöglicht nicht nur unsere Talente zu halten, sondern auch den Nachwuchs für uns zu begeistern. Dieser erste Platz zeigt, dass unsere Bemühungen Früchte tragen. Wir nehmen die Auszeichnung mit dem Randstad Award als Ansporn, den eingeschlagenen Kurs beizubehalten und weiter intensiv daran zu arbeiten, uns kontinuierlich zu verbessern.»

Über den Randstad Award

Der Randstad Award wird jedes Jahr an den attraktivsten Arbeitgeber in 30 Ländern weltweit verliehen. Im Rahmen der weltweit repräsentativsten und umfassendsten Employer Branding Studie in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen belgischen Marktforschungsunternehmen Kantar TNS werden potenzielle Mitarbeitende zwischen 18 und 65 Jahren zur Attraktivität der 150 grössten Firmen in ihrem Land befragt. Dazu werden die Unternehmen nach 16 Kriterien beurteilt, die die Wahrnehmung der Arbeitgebermarke abbilden. Zu diesen zählen die langfristige Arbeitsplatzsicherheit und die Weiterbildungsmöglichkeiten genauso wie die Förderung von Diversität und Integration oder die Verwendung von neuesten verfügbaren Technologien. Unternehmen können sich nicht für eine Teilnahme bewerben.

Leserkommentare

Name *

E-Mail *

Titel *

Kommentar *

Spamschutz





No comments