Rackspace bleibt bester Arbeitgeber der Schweiz

Ein spezieller Fokus kommt dabei dem Ausbau des Geschäfts im DACH-Raum zugute.

Rackspace, das führende Managed Cloud Unternehmen, wurde zum besten Schweizer Arbeitgeber für kleine Unternehmen gekürt. Nach 2015 und 2016 belegt Rackspace bei der Great Place to Work® Studie «Beste Arbeitgeber in der Schweiz 2017» den ersten Platz in der Grössenklasse «Unternehmen mit 10-49 Mitarbeitern». Das jährliche Ranking der besten Arbeitgeber der Schweiz durch Great Place to Work® prämiert Unternehmen, die aus Sicht ihrer Mitarbeitenden mit viel Engagement eine besonders vertrauenswürdige, wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur schaffen.

Reinhard Waldinger, Managing Director bei Rackspace International, zeigt sich hoch erfreut und fasst die für eine kontinuierliche Zufriedenheit der Mitarbeitenden notwendigen Zutaten wie folgt zusammen: «Mitarbeitende, die respektvoll behandelt werden, Wertschätzung erfahren und sich in einer sinnstiftenden Arbeit wiederfinden, fühlen sich befähigt und sind glücklich im Job. Zudem sorgen eine transparente und vertrauensvolle Unternehmensphilosophie für zufriedene und motivierte Mitarbeitende. Der bedingungslose Support und die permanente Unterstützung, die wir unseren Kunden entgegenbringen, sind auch genauso Grundwert unserer Mitarbeiterkultur. Nur mit dieser Philosophie können wir erfolgreich sein und unsere Expansionsziele im DACH-Raum realisieren. Der Dritte Sieg in Folge ist Beleg unserer Strategie, fortlaufend in unseren Standort in Zürich, unsere Mitarbeitenden und die einzigartige Rackspace-Kultur zu investieren.»

Strategischer Ausbau des DACH-Geschäfts vom Standort Zürich aus

Aus dem internationalen Hauptsitz in Zürich wird das gesamte internationale Geschäft ausserhalb der USA gesteuert. Ein spezieller Fokus kommt dabei dem Ausbau des Geschäfts im DACH-Raum zugute. Vor diesem Hintergrund hat Rackspace seine Investitionen auf dem europäischen Kontinent erweitert und wird 2017 sein erstes Rechenzentrum in Deutschland eröffnen. Damit einhergehend wird das Unternehmen fortlaufend in den Kompetenzausbau und in die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden an den Standorten Zürich und München investieren. Die Entscheidung von Rackspace zur Erweiterung der regionalen Aktivitäten bietet Kunden eine neue Möglichkeit für eine Managed IT Infrastructure angesichts der strengen Datenschutzgesetze in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

