PRO EGALITÄT: Ein Online-Tool zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Organisationen

PRO-EGALITÄT (www.pro-egalitaet.ch) ist ein nutzerfreundliches und kostenloses Tool, welches in Betrieben aller Art eingesetzt werden kann und die Anonymität der Befragten gewährleistet.

Obwohl in der Arbeitswelt neben dem Gleichstellungsgesetz seit Jahren auch zahlreiche Massnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter existieren, existieren immer noch Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. PRO-EGALITÄT ist ein praxisorientiertes Online-Tool, das sich diesem Problem von einer innovativen Seite her nähert: Das Diagnostik-Tool ermöglicht eine systematische Untersuchung der Frage, wie Mitarbeitende von Organisationen die Gleichstellung am Arbeitsplatz wahrnehmen. Zudem finden sich auf der Webseite viele praxisorientierte Massnahmenvorschläge, wie Gleichstellung umgesetzt werden kann.

Anlass für die Entwicklung dieses Online-Instruments bildete die Frage, weshalb Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft so hartnäckig fortbestehen. Wie sich zeigt, manifestieren sich Ungleichbehandlungen von Frauen und Männern heute oft in subtiler Weise im Arbeitsalltag. Sie sind tief verankert in Verhaltensweisen, Gewohnheiten und in stereotypen Vorstellungen über Männlichkeit und Weiblichkeit und beeinflussen oft unbewusst die Beziehungen am Arbeitsplatz.

Was ist in diesem Falle zu tun? Das Online-Tool PRO EGALITÄT (www.pro-egalitaet.ch) geht davon aus, dass im Vorfeld von Veränderungen zunächst die kritischen Situationen der Ungleichbehandlung in Organisationen identifiziert werden müssen. Dabei stellt das Tool die Beobachtungen und Wahrnehmungen der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt. Es stellt den Betrieben einen Online-Fragebogen zur Verfügung, mit dem der Grad der Gleichstellung in einer Organisation aus Sicht der dort jeweils beschäftigten Männer und Frauen analysiert werden kann. Dabei werden neun Schlüsselprozesse aus dem Bereich Management und der Personalführung (wie z.B. Stellenbesetzungen, Teamleitung, Arbeitsbewertung, Zusammenarbeit zwischen Kollegen/Kolleginnen, Vereinbarkeitsfragen oder Leistungen für Kunden/Kundinnen) angesprochen.

Welchen Mehrwert bringt der Einsatz des Online-Tools PRO-EGALITÄT? Es bietet seinen Benutzern und Benutzerinnen ein klares Bild zur Frage, wie die Gleichstellung der Geschlechter von Mitarbeitenden einer Organisation erlebt wird. Überdies hält es zahlreiche Informationen und Vorschläge bereit, die Führungskräfte für das Thema Gleichstellung sensibilisieren und die Betriebe bei der Umsetzung von Gleichstellungsmassnahmen unterstützen können. Das Tool dient der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und es verbessert potentiell auch die Wirksamkeit bereits getroffener Massnahmen. Die Betriebe werden mit der Anwendung des Tools für Beschäftigte wie für ihr Umfeld als sozial verantwortlich handelnde Akteure wahrnehmbar.

Das Online-Tool PRO-EGALITÄT wurde mit finanzieller Unterstützung des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) vom Institut de Hautes Études en Administration Publique (IDHEAP) der Universität Lausanne zunächst für die Westschweiz entwickelt. Grundlage bildete die Analyse von Gruppendiskussionen zur Gleichstellungssituation in verschiedensten Unternehmen und Verwaltungen im Jahr 2014.

Aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit dem französischen Original (http://www.proegalite.ch/) wurde das Tool nun von der Hochschule für Angewandte Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in eine deutschsprachige Version überführt. Die Übersetzung der Website erfolgte in Anlehnung an ein wissenschaftlich etabliertes Vorgehen zur kulturellen Adaption von Befragungsinstrumenten und wurde vom Team des IDHEAP sowie Begleitpersonen aus der Arbeitswelt und Gleichstellungspraxis begleitet.

