Premiere in der Schweiz: ein universitärer Master-Abschluss in Psychologie im Fernstudium

Spezialisierung in Arbeit und Wirtschaft oder Bildung und Gesundheit. (Foto: Pexels)

Das ist jetzt an der FernUni Schweiz möglich. Dieser Abschluss ist in der Schweiz anerkannt und eröffnet neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Erster Semesterbeginn: Februar 2018.

Die FernUni Schweiz, seit 25 Jahren führend im Bereich Fernstudium, bietet in der Schweiz den ersten «Master of Science in Psychology» als Fernstudiengang an. Dazu der Rektor der FernUni Schweiz, Prof. Dr. Marc Bors: «Dieser Master ist in seiner Form und seinen Inhalten wirklich etwas Neues. Er entspricht einem wachsenden Bedürfnis: lebenslanges Lernen in einem flexiblen, anspruchsvollen System, kombiniert mit einem anerkannten Abschluss.»

Ein wissenschaftliches Studium der Psychologie

Der Studiengang ist als allgemeiner wissenschaftlicher Masterstudiengang konzipiert, der sich den Richtlinien der Präsenzuniversitäten verpflichtet und von Universitätsdozierenden unterrichtet wird. Die Ausbildung an der FernUni Schweiz geschieht grundlagenorientiert und gleichzeitig praxisintegriert.

Spezialisierung in Arbeit und Wirtschaft oder Bildung und Gesundheit

Mit dem Master der FernUni Schweiz erwerben die Studierenden vertiefte Kenntnisse in zwei grossen, auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragten Bereichen: einerseits im Bereich Erziehung und Gesundheit, andererseits im Bereich Arbeit und Wirtschaft. Der Masterstudiengang vertieft die im Bachelor vermittelten Facetten des menschlichen Verhaltens und seinen neuronalen Grundlagen und thematisiert die Wirkung von sozialen und kulturellen Kontexten, von Persönlichkeit und Entwicklung.

Ein innovativer pädagogischer Ansatz

An der FernUni Schweiz profitieren die Studierenden von einem innovativen pädagogischen Ansatz, der sich auf den Erwerb von auf dem Markt besonders gefragten wissenschaftlichen, beruflichen und fächerübergreifenden Kenntnissen konzentriert. Die Ausbildung ist eine Kombination von Selbststudium, intensiver Online-Betreuung, Präsenzveranstaltungen und Seminaren in kleinen Klassen. Auf der Internetplattform, die an 7 Wochentagen rund um die Uhr verfügbar ist, findet man das Studienmaterial, die Pläne, welche Tätigkeiten, Arbeiten und Recherchen durchzuführen sind, Online-Übungen und eine Vielzahl an pädagogischen Supports zur Auswahl. Dank virtueller Klassen, Foren, Chats und Nachrichtendiensten stehen die Studierenden in ständigem Kontakt mit ihren Dozierenden.

Seine Aus- und Weiterbildung selbst in die Hand nehmen

Die Studierenden an der FernUni Schweiz nehmen ihre Aus- und Weiterbildung selbst in die Hand. Der Unterricht ist interaktiv, evolutiv, abwechslungsreich und kann an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Jeder lernt in seinem eigenen Rhythmus, für sich selbst und in der Gruppe, und macht sich mit den neuen digitalen Prozessen bekannt.

