PostFinance erhält Auszeichnung als vorbildlicher Lehrbetrieb

Das CCYP ist die Talentschmiede von PostFinance für ICT-Berufe und sorgt in diesem Kontext für neue qualifizierte Arbeitskräfte. (Foto: PostFinance AG - CCYP)

Die Auszeichnung ehrt Unternehmen mit einer vorbildlichen Arbeitsplatzkultur für Lernende. Im Zertifizierungsverfahren werden das betriebliche Ausbildungskonzept und eine anonyme Befragung der Lernenden gleichermassen berücksichtigt.

Der Bericht von Great Place to Work® kam zum Schluss, dass die Lernenden des CCYP eine hohe Arbeitszufriedenheit aufweisen, Freude an der Arbeit empfinden und Vertrauen in ihren Ausbildungsbetrieb haben. Sie schätzen besonders die positive Fehlerkultur, den guten Teamgeist und das selbstständige Arbeiten. «Dass wir die Auszeichnung als «Great Place to Start» erhalten, macht uns stolz», sagt Thomas Käser, Leiter des CCYP. «Bei uns im CCYP stehen die Lernenden im Zentrum. Wir wollen unsere jungen Talente in ihren individuellen Fähigkeiten fördern, schliesslich sind sie die Zukunft», sagt er weiter. Die Auszeichnung sei eine wichtige Bestätigung der täglichen Arbeit des gesamten CCYP Führungs- und Ausbildungsteams. Der Fokus in der Ausbildung liegt unter anderem auf Eigenverantwortung und Kreativität. «Wir arbeiten selbstorganisiert und können schon früh Verantwortung übernehmen. Für Innovationen und Ideen hat man hier immer ein offenes Ohr. Auch fachlich werden wir super ausgebildet», so ein Lernender des CCYP in der anonymen Befragung.

CCYP - Competence Center for Young Professionals

Das CCYP ist die Talentschmiede von PostFinance für ICT-Berufe und sorgt in diesem Kontext für neue qualifizierte Arbeitskräfte. Das Lernenden-Center bildet nach dem interdisziplinären Ansatz die zukünftigen Profis in Informatik, Mediamatik, Interactive Media Design und KV aus.

